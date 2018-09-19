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'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 6 bin paket kaçak sigara çıktı

'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 6 bin paket kaçak sigara çıktı
'Dur' ihtarına uymayan otomobilden 6 bin paket kaçak sigara çıktı

Van’ın Edremit ilçesinde jandarma ekiplerin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan ve yaşanan kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde 6 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sigara kaçakçılığı yapılacağı bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Edremit ilçesi Kurubaş mahallesinde takibe alınan şüpheli minibüs “dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yapılan takip sonucu lastik patlatan ile durdurulan minibüste yapılan aramada 6 bin paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Olayla İlgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, soruşturanın başlatıldığı belirtildi.  

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