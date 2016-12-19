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Dur ihtarına uymayan otomobilden yabancı uyruklu 7 kaçak çıktı

Kırklareli’nin Babaeski ilçesinde TEM otoyol gişelerinde yapılan kontrol ve arama faaliyeti esnasında ekiplerin dur ihtarına uymayan otomobilden 7 yabancı uyruklu kaçak şahıs çıktı.


19 Aralık 2016 14:36

Edinilen bilgiye göre, Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki TEM otoyolu gişelerinde yapılan yol kontrol ve arama faaliyeti esnasında gişe çıkışında bir otomobilin dur ihtarına uymayarak devam etmesi üzerine önüne kapan atılarak durdurulmaya çalışıldı. Lastikleri patlak halde Babaeski istikametine doğru giden otomobil, jandarma ekiplerince takip edilerek, Babaeski ilçe merkezi girişinde durduruldu. Kaçmaya çalışan bir Türk şoför, araç içerisinde bulunan 5 Afganistan ve 2 Pakistan uyruklu olmak üzere toplam 8 şüpheli jandarma ve polis ekipleri tarafından yakalandı.

Olayda organizatörlük yaptıkları değerlendirilen Türk vatandaşı S.A. ve Afganistan uyruklu S.A. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Diğer yabancı uyruklu şahıslar ise, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. 

Kaner Akaner

Etiketler: kırklareli, yabancı uyruklu 7 kaçak


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