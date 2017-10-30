Diğer
Kategoriler

Dur ihtarına uymayan şahıs kapkaç şüphelisi çıktı

Gaziantep’te dur ihtarına uymayarak polisten kaçan şahıs kapkaç ve hırsızlık olaylarının şüphelisi olduğu ortaya çıktı.

Dur ihtarına uymayan şahıs kapkaç şüphelisi çıktı

30 Ekim 2017 11:07

Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Motosikletli Yunus timleri tarafından Vatan mahallesinde durdurulmak istenen motosikletli sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu İ.S. isimli şüpheli şahıs Vatan Mahallesi 17 sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Plakasız motor ile kaçan şahsın yakalandıktan sonra yapılan sorgu ve araştırmalarında birçok kapkaç ve hırsızlık olayına karıştığı ve olayların şüphelisi olarak arandığı tespit edildi.

Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.

Etiketler: dur ihtarı, Gaziantep

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 15°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç