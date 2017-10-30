Dur ihtarına uymayan şahıs kapkaç şüphelisi çıktı

Edinilen bilgiye göre Şahinbey İlçe Emniyet müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği Motosikletli Yunus timleri tarafından Vatan mahallesinde durdurulmak istenen motosikletli sürücü, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sonucu İ.S. isimli şüpheli şahıs Vatan Mahallesi 17 sokak üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Plakasız motor ile kaçan şahsın yakalandıktan sonra yapılan sorgu ve araştırmalarında birçok kapkaç ve hırsızlık olayına karıştığı ve olayların şüphelisi olarak arandığı tespit edildi.

Sorgusunun ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine konuldu.