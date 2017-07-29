Diğer
Kategoriler

Dur ihtarına uymayan şahıs polise ateş açtı

Kayseri'de polisin 'Dur' ihtarına uymayan şahıs, otomobili ile kaçarken polis ekiplerine ateş açtı. Aracı kovalarken kaza yapan polis aracındaki 1 polis memuru yaralandı.

Dur ihtarına uymayan şahıs polise ateş açtı

29 Temmuz 2017 16:36

Edinilen bilgiye göre, Feyzioğlu Caddesinde kırmızı ışık ihlali yapan M.Ç. yönetimindeki 38 GE 487 plakalı otomobil, polisin dur ihtarına uymadı. Polisten kaçan sürücü M.Ç., Talatpaşa Mahallesinde polis otosuna ateş açtı. Bu sırada, polis memuru M.Y.'nin sürücüsü olduğu 38 A 5452 plakalı polis otosu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu duvara çarptı. Kazada, polis memuru M.Y., hafif şekilde yaralandı. M.Y., sevk edilen ambulans ile Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde inceleme yaptı. Polise ateş açan M.Ç. ise, Toki Demokrasi Mahallesinde kullandığı araç ile yakalandı. Gözaltına alınan M.Ç., Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Ali Göç


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 31°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Star Gündem
        Türkiye için güncel ve
        tarafsız haberler:
        www.stargundem.com.tr
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!