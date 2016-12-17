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Dur İhtarına Uymayan Şüpheliler Polise Ateş Açtı

Ataşehir’de gasp ettikleri araçla kaçan iki şüpheli polisin dur ihtarına uymaması sonucu, polisle şüpheliler arasında kısa süreli çatışma yaşandı. Şüpheliler çevreden geçen başka bir aracı gasp edip kaçarken yaşanan olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.

Dur İhtarına Uymayan Şüpheliler Polise Ateş Açtı

17 Aralık 2016 07:19

Olay, saat 23.00 sıralarında İnönü Mahallesi, Celasun Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, gelen bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri harekete geçti. İhbarı değerlendiren ekipler, Ataşehir’de gasp ettikleri öne sürülen 34 NT 9361 plakalı bir otomobille kaçmaya başlayan 2 şüpheliyi ihbar üzerine Başıbüyük yolunda takibe aldı. Polisler otomobildeki şüphelilere durması yönünde uyarıda bulunması üzerine, uyarıları dikkate almayan şüpheliler, Calasun Caddesi üzerinde sıkıştırıldı. Bu sırada otomobilden inerek kaçmaya başlayan 2 şüpheli polislere silahla ateş açtı. Polisinde karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. 2 şüpheli daha sonra olay yerine yakın bir noktada başka bir otomobili gasp ederek kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, caddeyi trafiğe kapatarak çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri şüphelilerin bırakıp kaçtıkları araçta inceleme yaparken cadde üzerinde çok sayıda boş kovan olduğu görüldü. Araç üzerinde yapılan incelemelerde pompalı tüfek bulunurken, otomobilin yakınında ise şüphelilere ait tabancanın olduğu görüldü. Yaşanan olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Kaçan iki şüphelinin yakalanması arama çalışmaları sürdüğü öğrenildi. 

Murat Solak

Etiketler: ataşehir, dur ihtarı


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