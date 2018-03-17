Diğer
Kategoriler

'Dur' ihtarına uymayan sürücü aracını polislerin üzerine sürdü!

Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde uygulama yapan polis ekiplerinin “dur” ikazında bulunduğu lüks otomobildeki şahıslar, aracı polis ekiplerinin üstüne sürerek kaçmak istedi.

Dur ihtarına uymayan sürücü aracını polislerin üzerine sürdü!

17 Mart 2018 14:46
'Dur' ihtarına uymayan sürücü aracını polislerin üzerine sürdü! - Tıkla İzle

Şahıslar kovalamaca sonrası polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, 2 polis memuru hafif şekilde yakalandı. Hareketli dakikalar ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Önleyici Hizmet Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, sabah saatlerinde bulvar üzerinde uygulama başlattı. Özellikle çalıntı olabileceğini düşündükleri lüks otomobiller üzerinde arama yapan ekipler, 34 VA 5587 plakalı lüks otomobildeki şahıslara “dur” ikazında bulundu. 

Aracı polislerin üzerine sürdü, kaçamadı 

Ancak otomobildeki şahıslar polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmak istedi. Şahısların aracı önünde duran polis ekiplerinin üzerine sürmesi üzerine polis memurunu havalanarak ön camın üstüne düştü. Diğer polis memuru ise aracın çarpmasıyla yere savruldu. Şahıslar bunun üzerine araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Olay yerine gelen motorize yunus ekiplerinin havaya ateş açması sonrası şahıslar gözaltına alındı. Elinden hafif yaralı polis memurlarına ise arkadaşları tarafından müdahale edildi. 

Araçta tabanca ve alkol şişeleri bulundu 

Öte yandan şahısların gözaltına alınması sonrasında ekipler, araçta incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda torpidoda ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Genel incelemede ise alkol şişelerinin olması dikkat çekti. Didik didik arayan ekipler ardından aracı emniyet otoparkına götürdü. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezine götürüldü. 

“Polisten kaçmak istemişler” 

Olayı duyan Mahmut Sezer, “Bu tarafa bir yoğunluk vardı trafikte durdu. Buraya koşup geldiğimde memur beyin yerde olduğunu gördüm. Uygulama varmış, polisten kaçmak isteyince otomobil üstlerine sürmüş” dedi.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. 

DOĞAN CAN CESUR

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 25°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com
        Tesettür Elbise
        Tesettür Elbise Modelleri
        www.modamerve.com

        Paykasa satın alma ve paykasa bozum işlemleri için en uygun paykasa fiyatları

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç