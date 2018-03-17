'Dur' ihtarına uymayan sürücü aracını polislerin üzerine sürdü!

Şahıslar kovalamaca sonrası polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, 2 polis memuru hafif şekilde yakalandı. Hareketli dakikalar ise kameralara yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İstanbul Önleyici Hizmet Şube Müdürlüğüne bağlı motorize yunus ekipleri, sabah saatlerinde bulvar üzerinde uygulama başlattı. Özellikle çalıntı olabileceğini düşündükleri lüks otomobiller üzerinde arama yapan ekipler, 34 VA 5587 plakalı lüks otomobildeki şahıslara “dur” ikazında bulundu.

Aracı polislerin üzerine sürdü, kaçamadı

Ancak otomobildeki şahıslar polis ekiplerinin ihtarına uymayarak kaçmak istedi. Şahısların aracı önünde duran polis ekiplerinin üzerine sürmesi üzerine polis memurunu havalanarak ön camın üstüne düştü. Diğer polis memuru ise aracın çarpmasıyla yere savruldu. Şahıslar bunun üzerine araçtan inerek yaya olarak kaçmaya başladı. Olay yerine gelen motorize yunus ekiplerinin havaya ateş açması sonrası şahıslar gözaltına alındı. Elinden hafif yaralı polis memurlarına ise arkadaşları tarafından müdahale edildi.

Araçta tabanca ve alkol şişeleri bulundu

Öte yandan şahısların gözaltına alınması sonrasında ekipler, araçta incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda torpidoda ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi. Genel incelemede ise alkol şişelerinin olması dikkat çekti. Didik didik arayan ekipler ardından aracı emniyet otoparkına götürdü. Gözaltına alınan şahıslar ifadeleri alınmak üzere Kasımpaşa Polis Merkezine götürüldü.

“Polisten kaçmak istemişler”

Olayı duyan Mahmut Sezer, “Bu tarafa bir yoğunluk vardı trafikte durdu. Buraya koşup geldiğimde memur beyin yerde olduğunu gördüm. Uygulama varmış, polisten kaçmak isteyince otomobil üstlerine sürmüş” dedi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

DOĞAN CAN CESUR