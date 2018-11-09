'Dur' ihtarına uymayan sürücü kıskıvrak yakalandı

Alınan bilgiye göre, yunus timleri şüphelendiği 42 ABR 008 plakalı otomobile ‘dur' ihtarında bulundu. Araç sürücü ‘dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaklaşık 4 kilometre boyunca kaçan ismi öğrenilemeyen sürücü, Seyhan İlçesi Cevat Yurdakul Caddesi üzerinde yunus timleri tarafından önü kesilerek kıskıvrak yakalandı.

Yunus timleri, araç içerisinde bulunan 2'si kadın 4 kişiyi incelemek üzere Yarbaşı Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezi'ne götürüldü. Yapılan incelemelerinin ardından, araç sürücünün 88 promil alkollü olduğu tespit edildi. Araç sürücüsünün ehliyetine el konulurken, para cezası kesildi.

Süleyman Cenk İdaye