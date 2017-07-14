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‘Dur’ ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

Adana’da, uygulama noktasında polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, polis memuruna çarparak olay yerinden kaçtı. Kaçan sürücü, uygulama noktasında 200 metre uzakta refüje çarparak polislere yakalandı.

Dur ihtarına uymayan sürücü polise çarptı

14 Temmuz 2017 07:03

Olay, Çukurova İlçesi Süleyman Demirel Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uygulama yapan trafik polisi Mehmet Akif Yardımcı, 01 ALP 35 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Sürücüsünün ismi belirtilmeyen 01 ALP 35 plakalı otomobil ile polis memuruna vurarak olay yerinden kaçtı. Çarpmanın etkisiyle Yardımcı refüje savruldu. Yardımcı sağlık ekiplerince, Adana Devlet Hastanesine kaldırılırken, bacağında ve kaburgalarında kırıklar olduğu öğrenildi.

Kaza sonrasında, olay yerinden kaçmaya çalışan sürücü 200 metre ileride refüje çarpınca polis ekiplerince yakalandı. Sürücü sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. 

Süleyman Cenk İdaye


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