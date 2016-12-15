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Dur ihtarına uymayarak polise çarpan otomobil lastiklerine ateş açılarak durduruldu

Konya’da polisin dur ihtarına uymayarak bir polisin bacağını ezen ve işyerine çarparak durabilen otomobilde bulunan 4 kişiden biri polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Dur ihtarına uymayarak polise çarpan otomobil lastiklerine ateş açılarak durduruldu

15 Aralık 2016 08:20

Olay, merkez meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Müceddet Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya İcra Mahkemesi tarafından hacizli yakalanması bulunan 42 BB 587 plakalı otomobil polisin dur ihtarına uymayarak olay yerinden kaçtı. Otomobil kaçtığı sırada görevli polis memuru Cafer Y.’nin bacağını ezdi. Bunun üzerine otomobilin peşine düşen polis ekipleri sokak üzerinde aracın önünü kesti. Duramayarak polis aracına çarpan ve olay yerinden tekrar kaçmaya çalışan otomobile polis ekipleri tarafından ateş açıldı. Açılan ateş sonucu otomobilin arka sağ lastiği patladı ve otomobil Toros sokak üzerinde bulunan bir işyerine çarparak durabildi. Bu sırada otomobilde bulunan sürücü Mehmet K., Yunus D. Yavuz Y. olay yerinden kaçarken, Ali A. polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan Ali A. gazetecilerin neden polisin üzerine araç sürdünüz’sorusuna cevap vermedi.

Ali A. ifadesinde alkollü oldukları için polisten kaçtıklarını söylediği öğrenildi. polis kaçan diğer şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Mustafa Beşer 


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