Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Atatürk Caddesi üzeri Adıyaman Belediyesi önünde bulunan minibüs durağına bırakılan şüpheli paket korkuttu. Durak içerisine bırakılan poşeti gören vatandaşlar, bomba olma ihtimaline karşı durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli paketin etrafına şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

Olay yerine gelen bomba imha uzmanları yaptıkları ön incelemede poşetin içerisinde meyve olduğunu fark etti. Şüpheli paketin boş çıkması vatandaşa ve polise rahat bir nefes aldırdı.

Daha sonra poşeti durakta unutan şahıs gelerek, poşeti teslim aldı.

Ahmet Arslantaş

