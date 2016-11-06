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Durak: "FETÖ, Başbakanı da beni de yanıltmış"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanıyken 2010 yılında açığa alınan Aytaç Durak, görevden alınmasının nedenini AK Parti iktidarı sandığını ifade ederek, "Şimdi öğreniyorum ki, kumpası hazırlayan, belediyeyi 4 yıl sömüren FETÖ, Başbakanı olduğu gibi beni de yanıltmış" dedi.


06 Kasım 2016 14:25

Durak, yaptığı açıklamada, 6 yıl önce FETÖ’nün kumpası sonucu görevinden alındığını iddia etti. Bunu FETÖ davasındaki gizli tanıkların da doğruladığını belirten Durak, "Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki dosyalarda gizli tanık ifadelerinde ’...Aytaç Durak için Başbakana ihanet ettiği yazılıp söylendi... Organize suç örgütü ve ihaleye fesat karıştırma bahaneleri ile dinlendi... Ulusal basında haberler yaptırıldı... Durak, kumpasla görevden alındı... Yerine amaca uygun, kullanılabilecek bir vekil getirildikten sonra imar değişiklikleri ve yoğunluk artışlarından rant sağlanarak 2 milyar dolar civarında himmet aktarıldı..." dediğini hatırlattı.

Görevden alınmasının nedenini AK Parti iktidarı sandığını ifade eden Durak, "Şimdi öğreniyorum ki, kumpası hazırlayan, belediyeyi 4 yıl sömüren FETÖ, 2009 seçimlerinde de Sayın Erdoğan’ın posterlerini yırttırıp ve olumsuz ortam yaratarak kendini gizlemiş, esas kumpas kendilerine ait olduğundan Sayın Başbakanı yanılttıkları gibi beni de bugüne kadar yanıltmışlardır" dedi. FETÖ’nün halen Adana’da güçlü olduğunu ifade eden Durak, bu sabah ulusal bir televizyon kanalından programa davet edildiğini ancak yayına katılması halinde bu gerçekleri ve FETÖ bağlantılı yöneticilerin son iki yerel seçim kaybına nasıl yol açtıklarını anlatacağı için programın iptal ettirildiğini öne sürdü.

Etiketler: Adana Büyükşehir Belediyesi, Aytaç Durak


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