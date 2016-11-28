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Duraklar kaçak afiş panosuna döndü

Bartın kent merkezinde değişik noktalarında yer alan minibüs durakları, adeta kaçak ilan ve reklam afiş panosuna döndü.

Duraklar kaçak afiş panosuna döndü

28 Kasım 2016 18:07

Minibüs duraklarında, çoğunlukla organizasyon firmalarının düzenledikleri etkinliklerin ilanları başı çekerken gelişi güzel şekilde yapıştırılan ilanlar çirkin görüntü kirliliği oluşturmaya devam ediyor. Bu durumdan şikayetçi olan vatandaşlar, “Her durakta mutlaka afiş bulunuyor, bu ilanlar sökülünce de ortaya çok çirkin görüntüler çıkıyor. Bartın’ın her yerinde bulunan duraklarda bu ilanlar gelişigüzel yapıştırılıyor. Belediye yetkililerin bu konuda bir çalışma yapması gerektiğini ve duraklara afiş asmanın yasak olduğunu biliyoruz, açık açık firma isimleri var, öyleyse ilgili kişileri tespit edip cezai işlem uygulanmasının gerektiğini” ifade ettiler. 

Mustafa Kurt

Etiketler: bartın, duraklar, kaçak afiş panosu


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