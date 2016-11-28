Minibüs duraklarında, çoğunlukla organizasyon firmalarının düzenledikleri etkinliklerin ilanları başı çekerken gelişi güzel şekilde yapıştırılan ilanlar çirkin görüntü kirliliği oluşturmaya devam ediyor. Bu durumdan şikayetçi olan vatandaşlar, “Her durakta mutlaka afiş bulunuyor, bu ilanlar sökülünce de ortaya çok çirkin görüntüler çıkıyor. Bartın’ın her yerinde bulunan duraklarda bu ilanlar gelişigüzel yapıştırılıyor. Belediye yetkililerin bu konuda bir çalışma yapması gerektiğini ve duraklara afiş asmanın yasak olduğunu biliyoruz, açık açık firma isimleri var, öyleyse ilgili kişileri tespit edip cezai işlem uygulanmasının gerektiğini” ifade ettiler.

Mustafa Kurt