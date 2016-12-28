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Durakta otobüse binen köpek 10 durak sonra indi

Bursa’da soğuktan üşüyünce onlarca yolcunun bulunduğu halk otobüsüne binen bir sokak köpeği 10 durak sonra otobüsten indi. Köpekle yolculuk yapan vatandaşlar ise köpeğe müdahale etmeyip yolculuğun tadını çıkardı.

Durakta otobüse binen köpek 10 durak sonra indi

28 Aralık 2016 12:31
Durakta otobüse binen köpek 10 durak sonra indi - Tıkla İzle

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda Mihraplı durağında yolcuların arasında otobüsü bekleyen bir köpek, gelen Terminal otobüsüne bindi. Şoförün ve yolcuların müdahale etmediği köpek yolcular arasında yolculuk yaptı. Otobüsün koridorunda gezinen sevimli köpek vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Soğuktan üşüdüğü için otobüse bindiği düşünülen köpek 10 durak sonraki BUTTİM durağında inerek kayıplara karıştı. Yaşanan bu ilginç olay sabah erken saatte işe giden vatandaşlarında yüzünün gülümsemesine neden oldu.
 

Etiketler: bursa


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