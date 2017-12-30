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Duran aracın açılan kapısına çarpıp yaralandı

Bursa'nın İznik ilçesinde kamyonetin açılan kapısına çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Duran aracın açılan kapısına çarpıp yaralandı

30 Aralık 2017 18:40

Kaza Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 16 KLM 21 plakalı tüp yüklü kamyonetin sürücüsü İbrahim Çelik sağ şeritte durdu. O sırada aynı istikametten elektrikli motosikleti ile gelmekte olan İsmail Baltacı (55), kamyoneti sağdan sollamak istediği sırada kamyonetin açılan kapısına çarptı. Başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Baltacı çarpmanın etkisiyle başından yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Ardından 112 ekiplerinin müdahale ettiği Baltacı, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

Halil Ataş
 

 

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