Duran aracın açılan kapısına çarpıp yaralandı

Kaza Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. 16 KLM 21 plakalı tüp yüklü kamyonetin sürücüsü İbrahim Çelik sağ şeritte durdu. O sırada aynı istikametten elektrikli motosikleti ile gelmekte olan İsmail Baltacı (55), kamyoneti sağdan sollamak istediği sırada kamyonetin açılan kapısına çarptı. Başında kask olmayan motosiklet sürücüsü Baltacı çarpmanın etkisiyle başından yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Ardından 112 ekiplerinin müdahale ettiği Baltacı, İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Halil Ataş

