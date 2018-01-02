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Duran kalbi tekrar çalıştırılan yangınzede çocuk kurtarılamadı

Bursa'da elektrik kontağından çıkan yangında yaralanan iki kız kardeşten biri hayatını kaybetti.

Duran kalbi tekrar çalıştırılan yangınzede çocuk kurtarılamadı

02 Ocak 2018 12:39

Edinilen bilgiye göre, pazar günü Yıldırım'a bağlı Şükraniye Mahallesi Yılmaz Sokak'ta 4 katlı binanın en üst katındaki dairede elektrik kontağından yangın çıktı. Suriyeli anne Ayşe A.'nın pazarda olduğu sırada elektrik kontağından çıktığı öğrenilen yangın kısa sürede iki kız kardeş M.A. (4) ile F.A.'nın (5) kaldığı odayı sardı. Komşuların durumu fark etmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri daire kapısını kırıp iki kız kardeşi dışarı çıkardı. Çeşitli yerlerinde yanık izleri bulunan baygın haldeki kız kardeşler, sağlık ekipleri tarafından Şevket Yılmaz Çocuk Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran 4 yaşındaki F.A, sağlık ekiplerinin yolda yaptığı kalp masajıyla yeniden hayata döndürülmesine rağmen, yoğun bakımda 2 gün sonra hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının talimatıyla küçük çocuğun cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor. 

Ahmet Faruk Çabuk

Etiketler: bursa, çocuk, yangın

 

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