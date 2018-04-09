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Duran Kalkan'ın özel hemşiresi ABD'li terörist öldürüldü!

Tıp okurken terör örgütü PKK'ya katılan Amerikalı Alina Sanchez'in, Duran Kalkan'ın özel hemşireliğini yapmak için görevlendirildiği ortaya çıktı. Sanchez, Afrin operasyonu sırasında etkisiz hale getirilmişti.

Duran Kalkanın özel hemşiresi ABDli terörist öldürüldü!
PKK'nın dağ kadrosu tek tek alınıyor! Ve öldürüldü... - Foto Galeri

09 Nisan 2018 15:08

Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtında ölü ele geçirilen Legerin Çiya kod adlı Amerikalı Alina Sanchez'in, Kandil'deki PKK kamplarından Afrin'e yollandığı belirlendi. Yapılan araştırmada, Alina Sanchez'in, ülkesinde tıp fakültesinde okurken, 2011 yılında Kuzey Irak'a geldiği ve terör örgütü PKK'ya katıldığı tespit edildi.

PKK ELEBAŞLARINDAN DURAN KALKAN'IN ÖZEL HEMŞİRESİ

Tıbbi bilgisi nedeniyle burada teröristlere sağlık hizmeti veren Sanchez'in, özellikle örgütün elebaşlarından Avereş kod adlı Mustafa Karasu ve Abbas kod adlı Duran Kalkan'ın özel hemşireliğini yapmak için görevlendirildiği öğrenildi. Alina Sanchez'in daha sonra Suriye'deki PYD/ YPG'ye gönderildiği ve Zeytin Dalı Harekâtı sırasında da etkisiz hale getirildiği belirlendi.

Kaynak: Sabah

 

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