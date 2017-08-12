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Duran tren seferleri sonrasında yolcular otobüsler ile taşınmaya başlandı

Kocaeli’nde hızlı tren yolu inşaatında meydana gelen kaza sonucu Ankara-İzmit arası tüm tren seferleri durduruldu. Seferlerin durması nedeniyle Kocaeli’nden vatandaşlar Sakarya Arifiye YHT Garı’na otobüsler ile taşındı. Yolcular, buradan ise gidecekleri yerlere otobüsler ile taşınmaya başlandı.

Duran tren seferleri sonrasında yolcular otobüsler ile taşınmaya başlandı

12 Ağustos 2017 11:48

İzmit Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi mevkiinde tren yolu inşaat alanında sabah 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, banliyö seferleri yapacak tren raylarının döşenmesi öncesinde sondaj işlemi yapan iş makinesi bilinmeyen bir sebeple devrildi. Devrilen iş makinesinin iki yönlü tren raylarını kapatması ve enerji nakil hatlarını kesmesi nedeniyle Ankara-İzmit arası tüm tren seferleri durduruldu. Tren seferlerinin durdurulmasının ardından yarı yolda kalan yolcular otobüsler ile gidecekleri yerlere taşınmaya başlandı. 2 saate yakın tren garında bekleyen vatandaşlar duruma tepki gösterdi.
Yaşanan olay sonrası yolcu Sebahattin Şimşek, “Buradaki konu rayların bozulması. Raylar bozulmuş, elektrikler gitmiş. Bayağı yolcu var. Vagonlar doluydu. Otobüsleri getirdiler çözüm olarak. Telefon etmişler getirdiler firmalardan. 1 saattir bekliyoruz burada. Kimi uçağını kaçırdı, kimi başka bir şeyi” dedi.
Yolcu Ali Dinçer ise, “7.36'da İzmit'te bir iş makinesi devrilmiş, teller kopmuş biz de sonradan haberini aldık. Yaklaşık 2 saat önce olmuş bu olay, bize de sonradan söylediler, bilmiyorduk. 1 tren dolusu insan var, kaç kişi var bilmiyorum. Sadece buradan değil İstanbul tarafından gelen de mağdur olmuş. Çözüm olarak otobüs seferleri yaptılar. Arıza geçince diğer trenlere taşıyacaklar galiba. Çalışma tahminimce tellerin yapılması falan akşamı bulur” diye konuştu.
Duruma tepki gösteren Arif Pekdemir, saatlerce beklediklerini ve yetkililerin gerekli hassasiyeti göstermediğini belirterek, “7 buçuktan beri burada bekliyoruz. Bir tane yetkili çıkıp bize bilgi vermedi. Saatlerce biz orada bekledik, saatlerce bir kaza mı oldu, tren ne zaman hareket edecek, nasıl bir sevkiyat yapılacak bu insanların hiç birine haber vermeden saatlerce beklettiler. 1 buçuk 2 saat orada hiç bilgi almadan bekledik. İçeri gidip biz münakaşa yapınca bize trende arıza olduğunu anlattılar, ondan sonra bize dediler ki size otobüsle bir yere sevk edeceğiz” şeklinde konuştu.
 

Burak Can Tokyürek
 


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