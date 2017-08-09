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Durdurulan araçta 60,5 kilo eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ve ‘Rexo’ isimli narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı operasyonda 60 kilo 560 gram eroin ele geçirildi.

Durdurulan araçta 60,5 kilo eroin ele geçirildi

09 Ağustos 2017 11:01

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Kurubaş mevkiinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracın durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Rexo isimli narkotik dedektör köpeği ile birlikte yapılan aramada, 60 paket halinde 60 kilo 560 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili C.D. isimli şahıs, ‘uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek’ suçundan gözaltına alınmış olup, soruşturma çok yönlü devam etmektedir” denildi. 


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