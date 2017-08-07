Durdurulan araçta Bizans dönemine ait tarihi eser ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube ekipleri tarafından durdurulan bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 50 büyük gümüş sikke, 3 küçük gümüş sikke, 3 yüzük, 1 yılanbaşı heykelcik, 1 altın aslan başı kabartmalı tas ve 1 adet bardak ele geçirildi. Olay sonrası yakalanan tarihi eserlere el konulurken, araç sürücüsü S.S. isimli şahıs ise sorgulanmak üzere karakola götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.