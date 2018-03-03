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Durmuş: 'Korkak oynamadık'

Samsunspor Teknik Direktörü Besim Durmuş, “Korkak oynamadık. Aldığımız 1 puan değerli” dedi.

Durmuş: Korkak oynamadık

03 Mart 2018 22:03

Maç sonu basın toplantısında konuşan Besim Durmuş, “Oyuncu değişiklikleriyle oyunu kontrol altına aldık. Maçın başından sonuna kadar 3. bölgede final paslarında başarılı olmadık. Başarılı olsak gol veya goller atabilirdik. Korkak oynamadık. Kazanmak çok önemliydi. Çok ağır bir ligde oynuyoruz. Aldığımız 1 puan da değerli. Kazanamadık ama kaybetmedik de. Bu maçı bıraktık artık. Aldığımız 1 puan önümüzdeki maçlarda ortaya koyacağımız karakter için bir fırsat olacak. Oyuncularımız bunun farkına vardı. Seyircilerimiz bugün çok iyiydi. Sezon sonuna kadar kulüp olarak kazanacak davranışı ortaya koymaya çalışacağız. Bulunduğumuz konumdan çok kısa sürede ayrılmak istiyoruz. O yüzden bugün bir karakter koyduk ortaya. İnşallah her şey daha iyi olacak” diye konuştu. 

Erdi Demür
 

 

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