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Durmuşoğlu: 'Kimse bu memleket üzerinden ameliyat yapmaya heveslenmesin'

TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mücahit Durmuşoğlu, "15 gecesi milletimiz, canından aziz bildiği vatan toprağını kurtarmak adına FETÖ'cü teröristlere karşı durarak, birlik ve beraberlik içinde Çanakkale benzeri bir destan yazdı” dedi.

Durmuşoğlu: Kimse bu memleket üzerinden ameliyat yapmaya heveslenmesin

13 Temmuz 2017 16:23

Osmaniye’de, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğrafların yer aldığı sergi açıldı.
Bir AVM’de açılan sergide Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında çekilmiş fotoğraflar yer aldı.

Sergiyi gezdikten sonra açıklama yapan TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyesi Mücahit Durmuşoğlu, o gece Türk milletinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde hainlere karşı geldiğini söyledi. Durmuşoğlu, "O gece milletimiz, canından aziz bildiği vatan toprağını kurtarmak adına FETÖ'cü teröristlere karşı durarak, birlik ve beraberlik içinde Çanakkale benzeri bir destan yazdılar" diye konuştu.

Durmuşoğlu şöyle devam etti:
“Bu millet asla yıkılmaz bölünmez, bu vatan asla terk edilmez. O gece meclise giderken abdestimizi aldık. TBMM'de meclis başkanımız başkanlığında siyasi partilerimizle bir arada bulunduk ve demokrasinin kalbi olan mecliste o gece oradaydık. Ama maalesef FETÖ unsurları aziz milleti koruması gereken uçaklar meclisi dahi bombaladılar. Hiçbir yerde konuşulan mekanlar ve yerler hiçbir şekilde bombalanmaz. Maalesef sınır tanımayan FETÖ mensupları oraya bomba attılar ama biz çıkmadık. Biz o milletin meclisinde milletin kürsüsünde milletin egemenliğinin tecelli ettiği yeri etmeyeceğiz, ölsekte buradan çıkmayacağız ve ayrılmadık sabahlara kadar orada nöbetimizi tuttuk milletimizde tüm Türkiye’de nöbet tuttu. Bu vatanı terk etmeyeceğiz asla bu şekilde hevesli olanlara da istekli olanlara da fırsat vermeyeceğiz. Kimse bu memleket üzerinden ameliyat yapmaya heveslenmesin” şeklinde konuştu.

Serginin açılışına Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, AK Parti Osmaniye Milletvekili Suat Önal'ın Danışmanı ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Derneği (MİDDER) Osmaniye İl Başkanı 15 Temmuz Gazisi Hanifi Temurtaş, kamu kurum müdürleri ve STK temsilcileri ile davetliler ve vatandaşlar katıldı. 


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