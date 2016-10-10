Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Dursun Çiçek: 'FETÖ, CIA'in yetiştirip üzerimize saldığı bir örgüt'

Dursun Çiçek: 'FETÖ, CIA'in yetiştirip üzerimize saldığı bir örgüt'

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek, "FETÖ, çok gizli bir örgüt. CIA'in yetiştirip üzerimize saldığı bir örgüt" dedi.

Dursun Çiçek: FETÖ, CIAin yetiştirip üzerimize saldığı bir örgüt

10 Ekim 2016 17:28

Milletvekili Dursun Çiçek, CHP Samsun İl Başkanlığı’nda 'Darbe ve Hukuk' konulu konferans verdi. CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz’ün selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen Milletvekili Dursun Çiçek, "Bir gecede askerlerin yargılama usullerini değiştirerek FETÖ'nün hakim ve savcı kılıklı canilerine bizi teslim ettiler. Mağdur olan bizler, mağdur olan aydınlardı. FETÖ kazanına atılmış öğretmen, asker, polisimize hakim ve savcımıza sahip çıkıyoruz. Bizi FETÖ’cü ilan etmeye çalışıyorlar. Bu çamur bize yapışmaz" diye konuştu.

Cumhuriyetçi gençleri devletin önemli kurumlarında görev almaya davet eden Dursun Çiçek, "Kendi askerini yıllarca hapiste çürüten polis, hakim, savcı kıyafetli militanlarla karşılaştık. Bu örgüt, çok gizli bir örgüt. CIA'in yetiştirdiği, yetiştirip üzerimize saldığı bir örgüt. Devletin temel kurumları, askeri yargısı, polisi, MİT’i, eğitimi, sağlığı, ayağa kalkmadan Cumhuriyetin kurumları olmadan bizim seçim kazanmamızın ne anlamı var. Balyoz davasında böyle bir tatbikatı gerçekmiş gibi dava konusu yaptılar. Cumhuriyetçi gençleri yargıç, polis, istihbaratçı, olmaya davet ediyorum. Aksi halde devletin ne hale geldiğini hep beraber görüyoruz" dedi.

Çiçek, CHP’nin ilk seçimlerde iktidar olması gerektiğini vurguladı. Konferans, Çiçek’in konuşmasının ardından soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Erdi Demür 

Etiketler: CIA, dursun çiçek, fetö


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 25°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 27°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 22°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!