Milletvekili Dursun Çiçek, CHP Samsun İl Başkanlığı’nda 'Darbe ve Hukuk' konulu konferans verdi. CHP Samsun İl Başkanı Tufan Akçagöz’ün selamlama konuşmasının ardından kürsüye gelen Milletvekili Dursun Çiçek, "Bir gecede askerlerin yargılama usullerini değiştirerek FETÖ'nün hakim ve savcı kılıklı canilerine bizi teslim ettiler. Mağdur olan bizler, mağdur olan aydınlardı. FETÖ kazanına atılmış öğretmen, asker, polisimize hakim ve savcımıza sahip çıkıyoruz. Bizi FETÖ’cü ilan etmeye çalışıyorlar. Bu çamur bize yapışmaz" diye konuştu.

Cumhuriyetçi gençleri devletin önemli kurumlarında görev almaya davet eden Dursun Çiçek, "Kendi askerini yıllarca hapiste çürüten polis, hakim, savcı kıyafetli militanlarla karşılaştık. Bu örgüt, çok gizli bir örgüt. CIA'in yetiştirdiği, yetiştirip üzerimize saldığı bir örgüt. Devletin temel kurumları, askeri yargısı, polisi, MİT’i, eğitimi, sağlığı, ayağa kalkmadan Cumhuriyetin kurumları olmadan bizim seçim kazanmamızın ne anlamı var. Balyoz davasında böyle bir tatbikatı gerçekmiş gibi dava konusu yaptılar. Cumhuriyetçi gençleri yargıç, polis, istihbaratçı, olmaya davet ediyorum. Aksi halde devletin ne hale geldiğini hep beraber görüyoruz" dedi.

Çiçek, CHP’nin ilk seçimlerde iktidar olması gerektiğini vurguladı. Konferans, Çiçek’in konuşmasının ardından soru-cevap kısmıyla sona erdi.

Erdi Demür