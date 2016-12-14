Galatasaray Kulübü’nün aralık ayı olağan divan kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Gayrettepe’de bulunan bir otelde, Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşunun ardından geçen aya ait tutanaklarının takdimi ve oya sunulmasıyla başladı. Toplantıya, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in yanı sıra, yönetim kurulu üyeleri ile divan kurulu üyeleri katıldı.

“Terörü lanetliyorum”

Toplantıda açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, öncelikle cumartesi günü Beşiktaş’ta gerçekleşen patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, “Ülkemizin başına bela olan bu terör olgusu, ülkemizin huzurunu bozmak için çirkin faaliyetlerine devam etmektedir. Galatasaray Kulübü Başkanı olarak bu terörü lanetliyor, son bulmasını diliyorum. Burada hayatlarını kaybeden güvenlik görevlilerine ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun” dedi.

“Bu bir arsa satışı değildir”

22 Ekim’de çok önemli bir genel kurul yapıldığını hatırlatan Özbek, “Nasıl bir yetkiye talip olduğumuz konusunda yeterli açıklamayı yaptık. Genel kurulumuza teşekkür ediyorum, bize yetkiyi verdi. Galatasaray’ın mali yapısı ile ilgili her gün konuşuluyor, zaten biz de yeteri kadar açıklama yapıyoruz. 22 Ekim’de esas olan Emlak Konut firmasıyla yapılacak olan işbirliği ile Florya ve Riva’daki arsalarımızın geliştirilmesi, bunun sonucunda imar edilmesi ve o günkü şartlar neticesinden satılması ve bu satıştan yüzde 80 Galatasaray’a, yüzde 20 ise Emlak Konut’a kalacak şekilde bölüştürülmesi gerekecek bir protokol. Değerli Galatasaraylılar, herkese tekrarlıyorum, bu bir arsa satışı değildir. Geçmişte de denmiştir, en kolay kısımdır fakat birçoğumuzun arsası vardır. Neden arsa satın alırız biz? Galatasaray’a bu arsaları kazandıranların belirli amaçları vardı. Günü gelince bunların imar edilmesi, kulübün ihtiyaçlarını gidermek için satın alınmıştır. Bizden önceki yönetimler de böyle düşünmüştür. Tekrar ediyorum, bu bir arsa satışı değildir. Elimizdeki mevcut arsaların ekonomik koşullara göre değerlendirmesi ve buradan elde edilecek karların Galatasaray’ın kursağına gitmesi projesidir. Kimse yönetimimizi tenkit etmesin. Galatasaray tarihindeki en zorlu süreci geçmesi için herkes yanımızda dursun. Galatasaray hepimize ait. Herkese kapım açık, defalarca söyledim. Bütün Galatasaraylıların bu zor günlerden çıkılması amacıyla yönetimin yanında yer alması ve yanlış fikirlerimizde bunun düzeltilmesi için işbirliği yapması gerekiyor” diye konuştu.

“Protokol önümüzdeki günlerde imzalanacak”

Emlak Konut ile çalışmalarını sürdürdüklerini ve protokolün nihai şekline gelmesini sağladıklarını vurgulayan Özbek, “Önümüzdeki günlerde bu protokol imzalanacak. Daha önce bu konuyla ilgili komisyon kurmuştuk, bu protokol tanzim edilirken, nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair bir rapor verilmişti, bunları da dikkate alarak nihai protokolü imzalama aşamasındayız. İnşallah bu faaliyetlerimizi çabuk bir sürede sonuçlandırıp Galatasaray’ı bu mali dar boğazdan çıkması için gerekli her şeyi yapmak için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Stat intifa hakkı konusunu yüzde yüz çözdük”

Türk Telekom Arena’nın intifa hakkı ile ilgili de konuşan Dursun Özbek, “Çatının kapatılması olayından dolayı intifa hakkının bir türlü Galatasaray’a ye verilmemesi problemimiz vardı. Bu problemde yüzde yüz çözüldü. İmza için arkadaşım Ankara’da, oradan vekalet alıp İstanbul’daki tapu müdürlüğünde intifa hakkının Galatasaray’a düzenlenmesi için gereken yapılacak. Tabii gönül isterdi ki ben bugün buraya gelirken, tapuyu da ekrana yansıtmak isterdim. Bugün benim de orada olmak gerekiyordu ancak arkadaşıma, yönetim kurulu üyemize vekalet verdim ve onu gönderdim” şeklinde konuştu.

“Kapalı salon projemiz bitmek üzere”

Son olarak Türk Telekom Arena’nın yanına yapılması planlanan kapalı spor salonu projesi hakkında bilgiler veren Dursun Özbek, “Kapalı salon projemizi daha da geliştirdik, bitmek üzere, 10 gün süremiz var. İnşallah yıl sonu gelmeden inşaat faaliyeti için ruhsata bağlamak istiyorum. Bütün bu tarihler iyi niyetle verilmiş tarihler. 3-5 gün şaşmalar oluyor ancak istikametinde değişiklik yok. Galatasaray, çok sıkıntılı bir 2016 yılı geçirdi. Gerçekten Galatasaray kendi olanakları çerçevesinde, çok iyi olanakları olması gereken bir spor kulübü olmasına rağmen, geçmişteki faaliyetlerden dolayı 120 milyon faiz öder bir duruma getirdi. Esas işlerimizden birisi bu faiz sarmasından kurtulmak. Ben inanıyorum ki 2017 yılı Galatasaray için çok parlak bir yıl olacak” açıklamalarında bulundu.

Kaan Ülker - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu



