Kulüpler Birliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde Haliç Kongre Merkezi’nde Spor Güvenliği Çalıştayı’na İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig kulüplerinin stat müdürleri ve kulüp güvenlik yetkilileri katıldı. Çalıştayın basına açık bölümünde Kulüpler Birliği Vakfı Başkan Dursun Özbek ve Başkan Yardımcısı Mehmet Sepil ile Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murat Çetinkaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi Başkanı Cüneyt Ünal konuşmalarda bulundu.

Dursun Özbek: “6222 sayılı kanunla güvenlik konularında çok önemli ilerlemeler sağlandı”

Hedeflerinin spor güvenliğiyle ilgili konuları, tüm paydaşlarıyla masaya yatırıp, tedbirlerle ilgili yol haritasını belirlemek olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Umuyoruz ki el birliğiyle tüm sorunların üstesinden geleceğiz. İnşa edilen salonlar ve statlar sayesinde tüm sporseverler, eskiye oranla daha konforlu maçlar izlemekte, maç günlerini keyifli şekilde yaşama fırsatına erişmişlerdir. 6222 sayılı kanunla güvenlik konularında çok önemli ilerlemeler sağlandı. Tüm bu gelişmeler sonucunda özellikle seyirci sayısında artışlar yaşanmaya başlandı. Bundan sonraki hedefimiz bu artışın devamını sağlamak. Stat ve salonların tamamen dolmasını istiyoruz. Şeffaf çalışma anlayışıyla hızlı sonuçlar alınacağından eminim" şeklinde konuştu.

Murat Çetinkaya: “Şiddet ve düzensizliğin yetersiz kalması nedeniyle yeni kanun çalışmaları başlamıştır”

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Murat Çetinkaya ise, “Maalesef günümüzde zaman zaman yaşanan şiddet olaylarıyla gündeme gelmektedir. Oluşan düzensizlik birçok masum kişiyi de olumsuz etkilemektedir. Çok sayıda kişiyi spor olaylarına katılmaktan alıkoymaktadır. Bunları önlemek amacıyla 5 kanun 2004'te kabul edildi. Bu kanun sporda şiddet ve düzensizliği yetersiz kalması nedeniyle yeni kanun çalışmaları başlamıştır” ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil: “Bu tür olaylar sponsorları da kulüplerden uzaklaştırıyor”

Çalıştayın sporu daha iyiye götüreceklerini konuşmak için düzenlendiği ifade eden Mehmet Sepil, “Avrupa'da örnek gösterilecek statlarımız var. Güvenliğin sağlanması kolay ve planlı olabiliyor. Tabii bugün hala birçok ilimizde bunun yapılmasının daha zor olduğu küçük statlar var. Çalıştayda bunu gözden kaçırmamamız gerekiyor. Yaşanan olaylardan dolayı bir sürü ceza ödüyoruz. Bu tür olaylar sponsorları da kulüplerden uzaklaştırıyor. Mevcut yasaların çoğu yerindedir ama uygulamalarda zaman zaman aksaklıklar olabiliyor” diye konuştu.

Cüneyt Ünal: “Güvenliğin olmadığı alanda olumlu bir şey söylemek mümkün değildir”

Sporun birleştirici yönüne vurgu yapan Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Dairesi başkanı Cüneyt Ünal, “Kulüplerimiz, federasyonlarımız, devletler büyük yatırımlar yaparlar. Olmazsa olması taraftarlardır. Boş tribünlerde kimse spor da yapmak istemez. Hiçbir anlamı da olmaz. Bütün bunların bir arada olumlu cereyan etmesi için olmazsa olmaz kavram güvenlik kavramıdır. Güvenliğin olmadığı alanda olumlu bir şey söylemek mümkün değildir. Spor güvenliği dünyanın üzerinde hassasiyetle durduğu bir konu. Bundan önceki toplantılarda da birçok husus değerlendirildi. Amacımız tüm paydaşların elini taşın altına koyarak, birbirini tanıması. Azalan taraftar sayısının da arttığını görüyoruz. Demek ki iş birliği içinde etkin tedbir alırsak, şiddet olay sayısı azalırsa tribüne gelen seyirci sayısı artarsa biz işimizi iyi yapmışız demektir. Bundan sonra daha iyi nasıl yaparız, onun çalışmasını yapacağız. Konuların başında spor güvenliği gelmektedir. İçişleri Bakanımızın ve Emniyet Genel Müdürümüzün önem verdiği konuların başında. Umuyorum bundan sonraki başarılı çalışmalara hep birlikte devam edecek. Hem ulusal hem de uluslararası maçlarda en üst seviyede başarıya ulaşması için güvenlik tedbirlerinin önemli yer tutuyor” açıklamasını yaptı.

Konuşmalarından çalıştay basına kapalı davam etti.

Oğuzhan Ort - Uygar Aydın