Dursun Özbek: 'Fatih Altaylı'yı affetmiyorum'

Galatasaray’ın Ocak Ayı Olağan Divan Toplantısı’nda Başkan Dursun Özbek, açıklamalarda bulundu. Özbek konuşmasına seçim listesindeki kişileri tanıtarak başladı. Özbek’in listesinde Özkan Olcay, A.Nasuhi Sezgin, Osman Kocaman, Mehmet Dedeoğlu, Can Topsakal, Ahmet Cebeci, İsmail Sarıkaya, H.Murat Atay, Ural Aküzüm ve Ali Yüce yer alıyor. Başkan Özbek, neden erken seçime gidildiğinin 3 nedeni olarak medya, eski başkanların açıklamaları ve olduğunu söyledi.

“Haberler Galatasaray’a zarar verecek şekilde yer alıyor”

Sarı-kırmızı eski yönetici Fatih Altaylı’nın televizyon programında konuştuğu haberler hakkında açıklamalar yapan Özbek, “Galatasaray yönetimi medyayı manipüle ediyor diyorlar. İnsanlar uslanmıyor. Böyle bir şey yok. Spor müdürlerinin hep başka kulüplere başka üye deniyor. Yönetimin zayıf tarafları olarak dile getirilmiyor. Biz yapmadığımız bir haberi böyle bir şey varmış gibi gösteriliyor. Hep tersinden şikayet ediyorlardı. Haberin esası Habertürk gazetesi. Kendi gazeteden de haber yapıyorsun. Sonra benim yaptırdığımı söylüyorsun. Sen ne biçim Galatasaraylı bir habercisin. Galatasaray’ın yönetimini aşağılamak senin için mi? Sen varken senin oraya gelip, haberi mi yaptırdım? Basında çıkan haberlerin büyük bir kısmı bu şekilde. Galatasaray’a zarar verecek şekilde yer alıyor. Keşke medyayı yönetebilecek çalışma gurubumuz olsa. Fatih Altaylı’yı affetmiyorum” diye konuştu.

“Ünal ağabey iktidardayken kaç erken seçim yaptın, sonuncusunda da bıraktın kaçtın”

Eski başkanların yaptığı konuşmalar hakkında da konuşan Özbek, “Çok değerli başkanlar var. 35 başkan hizmet etmiş. Onların hizmeti sayesinde Galatasaray Spor Kulübü dünyanın en önemli markaların biri haline gelmiş. Neden yalan yanlış ifadelerle Galatasaray’ı zayıflatmak yönünde çaba harcıyoruz. Ünal Aysal konuşmasında ‘Erken seçim nereden çıktı, etik mi?’ dedi. Ünal ağabey sen iktidardayken kaç erken seçim yaptın, sonuncusunda da bıraktın kaçtın. Yönetimi beğenmeyebilirsin eleştirebilirsin. Alınganlık göstermiyorum. Fatih Terim ile çalışıyoruz. Çok iyi bir takımımız var. Şampiyonluk hedefimiz var. Neden 3.5- 4 sene evvelki olayı gündem getiriyorsun? 4 sene evvelki olayı medyanın önüne koyunca nereyi murada ermek istiyorsunuz? Başkanlarımıza saygı da kusur etmek istemiyorum. Galatasaray’ın başarısı hepimizin gururlanacağı şey değil mi? Fatih Terim’i gündeme getirip, tekrar tartışmak, polemik yaparak ne amaçlıyordun, derdin neydi?” şeklinde konuştu.

“Şampiyonluğa gidiyoruz, hemen düğmeye basıldı”

Erken seçim konusunda nedenlerinin olduğunu açıklayan Özbek, “Hepimizin mutabık olduğunu düşünüyorum. Şampiyonluğa gidiyoruz, hemen düğmeye basıldı. Terim’e kadar uzandı. Şampiyon olamayacağı şekilde oluşum oldu. Bunlar Galatasaraylılar tarafından oldu. Şampiyonluğun en büyük adayıyız. Mayıs ayı sportif anlamda kritik. Bu tartışmaları önlemek için seçimin 3 ay öne çekildi. Kim seçilirse seçilsin 3 yıl olmalı” ifadelerini kullandı.

“Mustafa Cengiz’i seçime girdiğini için kutluyorum”

Seçimde aday olan Mustafa Cengiz’i seçime girdiğini için kutlayan Özbek, “Mustafa Cengiz de belitti. Projeleri uygulamak için süreye ihtiyaç var. 75 günde bazı şeylerin yapılması mümkün değil. Seçim periyoduna girerek olacak sataşmalar etkileyebilir. Sportif A.Ş. Kar etmeli. Birinci çeyrek 10 milyon kar ettik. Yeni kaynaklara ihtiyaçlara var. Mayıs ayında başarı olması için kaynak bulması lazım” değerlendirmesinde bulundu.

“Finansal yapının desteğe, bunun için süreye ihtiyacı var.”

Finansal yapılarının projeler çerçevesinde açık bir şekilde iyileşme gözüktüğünü vurgulayan Başkan Özbek, “2015'teki TL ile bugünkü TL aynı değil. Esasen baktığınız zaman kullandığınız kredi miktarı devir aldığımız gün 216 milyon Dolar. Borç alacak farkı ise 179 milyon Dolar, düşüş var. Bunda Emlak Konut’tan gelen paranın büyük katkısı var. Borç 327 milyon Dolar’dan 270 milyon Dolar’a düştü. Finansal yapıyı sürdürebilmesi için tünelde ışığımız var. Finansal yapının desteğe ihtiyacı var. Bunun için süreye ihtiyacı var. Ben sizden yetki alırken, Florya ve Riva için bir projeksiyon sundum. 1 buçuk milyar TL’yi geçiyoruz. Riva’nın ilk aşaması olarak 780 milyon TL aldık. Bunun iki katına gelecek gelir bekliyoruz. Bizim sözleşme hasılat sözleşmesi” diye konuştu.

“Projeler için zamana ihtiyaç var”

Florya arazisinde de hasılat paylaşımı şekilde yapılacağını belirten Özbek, “Bunun için de zamana ihtiyacımız var. Bu projeler bitmedi. Birinci fazlı bitti. Size söz verdiğimiz gibi krediler ve banka borçlarımıza gidecek. Florya için de Emlak Konut ile anlaşma yaptık. Florya’dan için Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımız ile konuştum. En son yapılan divanda Başbakanlık oluru bekliyor diye söylemiştim. Bu yazı şimdi İstanbul deftardarlığında. Tapulama çalışmaları yapılıyor. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ile Maliye Bakanı Naci Ağbal’e yardımlarından dolayı teşekkür ediyorum. Kemerburgaz arazisi Türk Telekom Stadyumu’na 7 dakika mesafede, 130 dönüm arazi. Florya’daki çalışmaların başlaması için Kemerburgaz’a taşınmak lazım. Bu çalışmaların önümüzdeki 100 günlük bölüme sığması mümkün değil. Size verdiğimiz sözleri için bu süreyi istiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Erken seçim Galatasaray için zaruridir”

“Erken seçim Galatasaray için zaruridir” diyen Dursun Özbek, “Bu süreyi iyi kullanılması gerekir. Ben önümüzdeki 3 aylık süreyi Galatasaray’a kazandırmak istiyorum. Ben size verdiğimiz sözlerin hepsini yaptım. Bu projelerin bitmesi ve Galatasaray’a söylediğim seviyeye gelmesi için süre istiyorum. Galatasaray’ın menfaatine olmayan hiçbir şeyi önünüze getirmedim. 2.5 seneden beri Galatasaray’a hizmet ediyoruz. Galatasaray’ın huzura ihtiyacı var. Ben önümüzdeki seçimin Galatasaray’a huzuru getirmesini temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol

