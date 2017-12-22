Dursun Özbek: 'Fatih Terim'i Galatasaray’da gördüğümüz için çok mutluyuz'

Galatasaray’ın yeni Teknik Direktörü Fatih Terim için düzenlenen imza töreninde Başkan Dursun Özbek, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İhtiyaç olduğundan dolayı Ocak’ta seçim yapacaklarını hatırlatan Özbek, “2018 senesi mayıs ayının Galatasaray için çok önemli bir tarih olduğunu söylemiştik. Sportif A.Ş. için çok önemli bir tarih. Performansı etkileyebilir diye seçim kararı aldık. Kimin seçildiği hiç önemli değil .Ey Galatasaraylılar, bu kritik periyodu el ele verelim. Onun için erken tarihe aldım. Bu süre içerisinde herkes görmüştür. Koltuk sevdası değilim. Seçim kararı da budur. İtibarsızlaştırma yapılmaması gerekiyor. Ben ve yönetimim 2018 mayıs finansal durumuna kenetlendik. 4 ay o kişinin arkasında duralım. Sevincini de beraber yaşarız. Galatasaray’ın istediği amaca ulaştıralım” diye konuştu.

"Çocukluğumdan beri her zaman heyecanlandım"

Galatasaraylı olup da maçı rahat izleyen birilerinin olmadığını düşündüğünü söyleyen Başkan Özbek, “Çocukluğumdan beri her zaman heyecanlandım. Bir anım var bu konuda. Ali Sami Yen’de bir Avrupa kupası maçı. E. Frankfurt maçı. Maçı dinlemek ya da duymak istiyorum 2 saat geçisin istiyorum. Dükkanda duruyorum, radyoyu açıyorum hayecanlanıyorum. Arabaya atlayıp Silivri’ye kadar gittim. Camları kapadım. Silivri'den dönüyorum Ali Sami Yen'in önünden geçiyorum, davul zurna çalıyor. Allah’ım sana çok şükür dedim. Ben böyle bir Galatasaraylıyım. Bu heyecan bitmez. Bu iyi bir şey. Dolayısıyla daha heyecanlı olacağımız. Rahat maçlar olacağını düşünmüyorum” dedi.

“Onu Galatasaray’da gördüğümüz için çok mutluyuz”

Galatasaray’ın bir yönetim anlayışı olduğunu ifade eden Özbek, “Herkes kendi pozisyonu rahat çalışma yapar. Ben bu manada sıkıntı çekeğimizi düşünmüyorum. İkimizde birbirimiz tanıyoruz. Endişe olsaydı bana soru sorardı. Fatih hocanın kariyerinde evet demesi çalışma ortamının rahatlığını ifade ediyor. Onu Galatasaray’da gördüğümüz için çok mutluyuz. İnşallah beraber başarılar kazanırız” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu