Galatasaray Divan Kurulu Olağan Ocak ayı toplantısı Dedeman Hotel’de gerçekleşti. Toplantı Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar yönetiminde saygı duruşu ile başladı. Sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

TT Arena ile ilgili evrakları divan kurulu başkanına sunduğunu belirten Özbek, “Gençlik Spor Genel Müdürlüğü ile üst kullanım hakkının Galatasaray'a verilmesi konusunda irade kurulmuş; gerekli mercilere bu konuda mektup iletmiştir. Galatasaray yetkilileri ve GSGM yetkilileri ile Sarıyer Tapu Müdürlüğü’ne gittik. Tapu müdürü buna 'Başbakanlık oluru da gerekiyor' dedi. 2017'de çıkan bir genelgeyle başbakanlık olurundan geçmesi gerekiyor dendi. 2012 sözleşmesi olduğunu söyledim. Yapılması gerektiğini ilettiler. GSGM'ye döndük ve ilgili yazıyı oradan çıkardık. Prosedürden kaynaklanan bir olay. Bürokrasi bu tip işlerde olabiliyor. Bugün itibariyle yazı başbakanlığa ulaştı. 1-2 gün içinde yazı tapu müdürlüğüne gelecek. Galatasaray üst kullanım hakkına kavuşacak. Biz yaklaşık 6-7 ayı bulan bir çalışma içindeydik. Sayın Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Spor Bakanlığı çalışanlarına özel teşekkürler iletiyorum. Konunun bizim için ne kadar önemli olduğunu anlayıp bize büyük destek verdiler" diye konuştu.

“Salon çalışmasına Şubat ayı başında başlayacak”

TT Arena’nın yanında yapılacak salon projesi hakkında da açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, “Buraya 15 bin kişilik spor salonu projemiz vardı. Bir proje yapmıştık. Sonra geliştirdik. Sponsorluk yaptığımız firmanın bazı istekleri oldu. Bu çerçevede salonun daha aktif ve daha iyi hizmet edeceği şekilde geliştirdik. Proje bitti. Sarıyer Belediyesi projeyi bekliyor. Şubat ayının başında şantiye başlayacak. Galatasaray’ın uzun yıllar hizmet edeceği bir salon olacak. Bütün salon sporlarının yapılacağı aktiviteler olacak. Galatasaray bu salon için cebinden para harcamayacak demiştim. Salon isim hakkına bağlı olarak elde edilecek fonla yapılacak. İçinde her türlü organizasyon yapılacak. Yeni kaynak yapmak için bu proje olacak” dedi.

“Florya ve Riva bizim son kurşunumuz”

Emlak Konut ile ilgili üyelerin yanlış bilgilendirildiğini vurgulayan Özbek, sözlerine şöyle devam etti:

“Emlak Konut ile iş birliğine gittik. Sizden yetki aldık. Galatasaray’ın geleceğini için bu yetkiyi kullanacağız. Anlaşılmaz bir şekilde olaylar var. Yaptığım bir sürü toplantıda, genel kurulda, soran herkese en açık şekilde anlattım. Yapılan sözleşmenin metnini de verdim. Basında çıkan yazıları değerlendirin. Benim size anlattığım şeylerle benzerliği var mı? Bunu anlamak istemeyenler var. Biz Emlak Konut ile arsa satışı yapmadık. Böyle bir şey yapmıyoruz. Yaptığım sunumdan böyle anlam mı çıkıyor? Emlak Konut bizim arsaların geliştirmesi için projeler yapıp, ihaleler yapacak. Bitmesinden sonra satılması ve karın bölüşülmesi söz konusudur. Bizim anlaşmamız satılmasından sonra karın yüzde 80 Galatasaray’ın, yüzde 20’si emlak konuta ait. Emlak Konut bunun taahhütü içindedir. Hiç kimse bunu öne sürerek Galatasaray yönetimini yıpratma çabasında olmasın. Zor günlerden geçtiğimiz malum. Florya ve Riva bizim son kurşunumuz. Öyle ki zorluğun altına giriyorum ki diğer yönetimler bunun altına girmedi. Keşke onlar girseydi de bunlar olmasaydı. Emlak Konut’a satış söz konusu değildir. Yaklaşık 1 milyar 500 milyon TL civarında gelir elde edeceğiz. Zaman içinde değer artışlarına göre bu artabilir. Bu konuya destek veren Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Başbakanımıza, Sayın Maliye Bakanı’na ve Emlak Konut çalışanlarına teşekkür ederim.”

“Galatasaray’ı borçlandırıp sonra borcu bırakıp gidemezsin”

Galatasaray’ın gelecek dönemlerde borçlanmaması için çalışmalar yaptıklarını söyleyen Özbek, “Galatasaray’ın mali yapısında bozukluğunu gidermek için bu projeyi yapıyoruz. Sen 100 lira borçla aldıysan, borçsuz devretmeyi hedeflemen lazım. Pisa Kulesi gibi yamulmuş temel üzerine bir kat, iki kat daha atarsa bir müddet sonra yıkılır. Onun için bu yaptığımız proje, borç içinde ileriye gidilmesini engellemek için çıkmıştır. Onun için çalışma başlattık. Daha sonra Galatasaray’ı yönetmeye talip olanlar için bir çalışma yaptık. Bu mali kriterlerin amacı denk bütçe esasına dayalı. Galatasaray’ı borçlandırıp sonra borcu bırakıp gidemezsin. Denk bütçeyi yap, genel kuruldan geçir. En fazla yüzde 3-5 sapma tolere edilebilir. Hiçbir şekilde yapmış olduğu bütçeyi geçemezsin. Galatasaray’ın sırtına borç sarmışsan kendi cebinden ödersin” ifadelerini kullandı.

“508 milyon TL’nin arsanın ekspertiz değeri"

508 milyon TL’nin arsanın ekspertiz değeri olduğunu belirten Özbek, “Bizim Emlaka Konut’a satış bedeli değil. Çünkü satış değil. Bu rakam Galatasaray’ın cebine girecek para değil. Orta vaade de yapılıp, satılmasından sonra 1 milyar 500 milyon TL alacağız. Arsaların bugünkü haliyle ekspertizinin yapıldığı halidir. Emlak Konut, bu ekspertiz değerinin altında olmayacağını söyledi. Beklenen rakam bunun 3 misline yakın bir rakamdır” şeklinde konuştu.

Oğuzhan Ort



