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Dursun Özbek: 'Geleceğe yön verecek projelere imza attık'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yayınladığı yeni yıl mesajında, "Galatasaray’ın geleceğine yön verecek, onu uluslararası arenada daha üst noktalara taşıyacak dev projelerin startını verdik" dedi.

Dursun Özbek: Geleceğe yön verecek projelere imza attık

30 Aralık 2016 14:59

Sarı-kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, kulübün resmi internet sitesinden yeni yıl mesajı yayınladı. Türkiye'de yaşanan olaylara değinen Özbek, "2016 yılına dönüp baktığımızda terör saldırılarında hayatını kaybeden güvenlik görevlilerimizi ve vatandaşlarımızı anmamak, 15 Temmuz gecesi yaşanan karanlık darbe girişimini hatırlamamak mümkün değil. Evet, zor bir yıldı. Ama ülke olarak el ele verdiğimizde, kenetlendiğimizde üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir zorluk olmadığını da gördük" şeklinde konuştu.

"Geleceğe yön verecek projelere imza attık"
2016 yılındaki kulübün başarıları hakkında konuşan Başkan Özbek, şunları söyledi:
"Galatasaray camiası olarak da bu zor yılı basketbolda Eurocup Şampiyonluğu, futbolda ezeli rakiplerimize karşı oynanan finallerde elde ettiğimiz Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa zaferleri, kadınlar voleybolda CEV Kupası Finali, amatör branşlarda çok sayıda madalya ve Rio Olimpiyatları’na katılma başarısını gösteren sporcularımızın haklı gururuyla kapattık. Galatasaray’ın geleceğine yön verecek, onu uluslararası arenada daha üst noktalara taşıyacak dev projelerin startını verdik."

"İnşallah 2017 yılı zaferlere koşacağımız bir yıl olur"
Yeni yıl dileklerinde bulunan Dursun Özbek, "Şimdi hem ülkemiz hem de camiamız için önümüzde yepyeni bir yıl var. 2017 senesinde daha çok çalışıp başarıyı daha çok arzulayacağımız ve hep birlikte yeni zaferlere koşacağımız bir yıl olacağına en samimi inancımla, ülkemiz, camiamız ve dünyamız için sağlık, mutluluk, esenlik dolu bir yıl dilerim" diye konuştu. 

Etiketler: Dursun Özbek, galatasaray


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