Dursun Özbek: 'Göksel Başkan önümüzdeki dönemde de başkandır'

Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısı sonrası Göksel Gümüşdağ’ın görevi bırakacağını söylemesinin ardından bu karara diğer kulüp başkanları ve yöneticileri karşı çıktı. Öncelikle kendisine sorulan soruları yanıtlayan Göksel Gümüşdağ, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerine destek verdiklerini ve bu desteğin artarak devam edeceğini ifade etti. Gümüşdağ’a, kendisinin yerine geçecek adayın kim olacağının sorulması üzerine Galatasaray Başkanı Dursun Özbek mikrofonu aldı ve Göksel Gümüşdağ’ın görevine devam edeceğini belirtti. Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına Galatasaray'ı temsilen 2 senedir katıldığını ifade eden Özbek, “Kulüpler Birliği’nin, bu zaman zarfında, son derece üretken, başarılı, geleceği planlayan bir vakıf olduğunu teşhis ettim. Her toplantıda istişare edilen, birbirimizi ikna ettiğimiz ve sonunda mutabakata varılan konular konuşuldu. Her sorunda yüzde 100’lük konsensus sağladık. İlk defa bugünkü konuda konsensus sağlanamadı. İlk defa görüş ayrılığımız var. 17 kulübün temsilcisi bir şey söylüyor, vakfın başkanı başka şey söylüyor. Mutabakatsızlığı hayra yormuyorum” ifadelerini kullandı.

“Göksel Başkanın hizmetlerine herkes şahit”

Göksel Gümüşdağ’ın başkanlık koltuğunda oturmaya devam etmesi gerektiğini ifade eden Özbek, “Türk futboluna ne tür hizmetler verdiğini, imkansız hizmetleri realize ettiğine hepimiz şahidiz. Ekibiyle dört dörtlük, mükemmel bir hizmet sundular ve başarılı işler yaptılar. Konsensusu bugüne kadar kolaylıkla aldık. Bugün bu bozuldu. 17 kulüp başkanı olarak 'Göksel başkanın hizmetlerinin devamı açısından vakıf başkanlığını bırakmaması lazım' diyoruz. Göksel başkanın bir dönem daha hizmet etme mecburiyeti vardır. Bugüne kadar Türk futbolu için yaptığı şeylerin devamını sağlaması gerektiğini düşünüyoruz. Göksel başkanın yaptığı şeyler, bir buzdağı gibi. Sadece suyun üstündeki kısmını görebiliyoruz” diye konuştu.

“Bu görevden kaçamaz”

Göksel Gümüşdağ’ın önümüzdeki dönemde de Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığı görevine devam edeceğini söyleyen Dursun Özbek, “Kendisi bu görevden kaçamaz, bu görevi ihmal edemez. Aksi takdirde bugüne kadar yaptıkları anlamsız kalır, menziline erişmez. Galatasaray Kulübü Başkanı, diğer başkanların verdiği yetki ve Göksel kardeşimin bir ağabeyi olarak söylüyorum; Göksel Başkan bir yere gidemez. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerin sonucunu almak, menzile eriştirmek için başkanlığa devam etmesinin gereği var. Kulüpler Birliği Vakfı’nın 17 üyesinin altına imza attığı bir karardır. Kimse başka türlü yorumlamasın. Göksel Başkan’ın aday olmama konusunda söylediklerini de çok dikkate almayın” dedi.

Özbek’in bu açıklamalarının ardından konuşan Göksel Gümüşdağ ise, “Aynı yerdeyim. Teşekkür ederim. Kararım bu yönde. 10 Ağustos'taki kongrede görüşürüz” diyerek görevi bırakma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

Bozhan Memiş