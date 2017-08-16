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Dursun Özbek isyan etti!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağanüstü Divan Kurulu toplantısının gergin geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Özbek, bu toplantının kulüp tarihine kara bir leke olarak geçtiğini belirterek ''Bu ortamı gerenleri kınıyorum'' dedi.

Dursun Özbek isyan etti!

16 Ağustos 2017 17:48

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Olağanüstü Divan Kurulu toplantısında adeta isyan etti. Sedat Doğan'ın Alper Narman'la tartışma yaşamasının ardından kürsüye gelerek açıklama yapan Özbek, herkesin toplantıyı germek için elinden geleni yaptığını söyleyerek, ''Kulübün tarihine, böyle bir toplantı kara leke olarak geçti. Olağanüstü Divan Kurulu... Allah aşkına şu güne yakışacak bir toplantı oldu mu? Özellikle toplantının başında sizlerden rica ettim. Birlik olalım, ortamı germeyelim dedim ama, ger Allah ger. İşin nezaketine bağlı olarak biraz daha az konuşmanın kulübün menfaatine olacağını düşünmüyor musunuz? Hepimiz okumuş insanlarız, bu kadar aklımız tutulur mu Allah aşkına. Kürsüye 20 konuşmacı çıktı, 5'i de aynı şeyleri konuşuyor. Galatasaray Başkanı olarak sizden bu olaylar adına özür diliyorum. Galatasaray'ın divan kurulu böyle olmaması lazım.

Bana her zaman vurabilir, küfür edebilir, beni tenkit edebilirsiniz ama ben her zaman buradayım. Konuşmamın başında toplantının gergin olabileceğini söylememe rağmen, arkadaşlarım germek için ellerinden geleni yaptı. Kulübün tarihine, böyle bir toplantı kara leke olarak geçti. Bu ortamı gerenleri kınıyorum" diye konuştu.

Bozhan Memiş - Kadir Kaan Kızıl - Mehmet Şirin Topaloğlu


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