Dursun Özbek: 'Lafla peynir gemisi yürümez'

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Fatih Terim’le birlikte, sarı-kırmızılı ekibin Antalya kampını takip eden basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Özbek, geçen sene olağanüstü seçim için imza toplayanların hepsinin tüydüğünü belirterek, "Mustafa Bey'i tebrik ediyorum, adaylığını koydu. Diğer arkadaşlar da şapkalarını önlerine koyup düşünsün. Lafla peynir gemisi yürümez. Görev geldiğinde hiçbiri ortalarda görünmüyor" ifadelerini kullandı.

Özbek, başkan adayı Mustafa Cengiz'in listesindeki isimlerden sadece iki kişiyi tanıdığını da ifade etti.

"Başladığımız projelerin devamını sağlamamız lazım"

Başkan Özbek, birçok projeye imza attığını vurgulayarak, "Bir sürü proje ürettik. Bizim yaptığımız projelerden yok. Başladığımız projelerin devamını sağlamamız lazım. Harika bir tesis yapacağız. Oteli açacağız. Dijital anlamda iyi bir gelir gelecek. Müthiş, tarihi yansıtan müze yaptık. Sponsor gelirlerini artırmak için çalışıyoruz. Basketbolu şirket altında toplayacağız. Spor salonu ile Aslantepe’deki arazimiz 365 gün yaşayacak bir yer olacak.

Kemerburgaz'da yapılacak tesis için Başbakanlık onay bekliyorduk. Sayın Başbakan da imzaladı. Belge şu anda İstanbul Defterdarlığında. Tahsis çalışmaları ve plan çalışması yapılıyor. Arazi, Milli Savunma Bakanlığına bağlı. Çalışma yaptık. Emlak Konut orayı yapacak, 6-8 ay içinde de hazır olacak" dedi.

Özbek, ayrıca Fatih Terim'in takımın başına geçmesinin ardından yoğun bir kombine talebi ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.