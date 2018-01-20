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Dursun Özbek oyunu kullandı

Galatasaray’da gerçekleşen seçimli olağanüstü genel kurulda başkan adaylarından Dursun Özbek oyunu kullandı. Basın mensuplarına açıklama yapan Özbek, “Bu seçimin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Dursun Özbek oyunu kullandı

20 Ocak 2018 11:46

Galatasaray’da gerçekleşen seçimli olağanüstü genel kurulda oy kullanma işlemi başladı. Başkan adayı Dursun Özbek, 3 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Hava şartlarının kötü olmasından korktuklarını söyleyen Özbek, “Ancak bugün gayet güzel güneşli bir hava var. Galatasaraylılar’ın gönülden katılacaklarına şüphem yok. Seçimin Galatasaray için en hayırlı neticeyi getirmesini diliyorum. Galatasaray’a hayırlı olsun. Seçim sonucunu kestirmek için şu anda çok erken. Katılım çok iyi. Saat 3, 4’e kadar çok iyi bir katılım olacak” diye konuştu.

“Galatasaray’ın huzura ihtiyacı var”

Galatasaray’da seçimlerin yenilenme anlamına geldiğini de sözlerine ekleyen Dursun Özbek, “Bu seçim de böyledir. İleriye dönük projelerimiz var. Bu projelerde istikrarın kazanmasını istiyorum. Galatasaray’ın buna çok ihtiyacı var. Huzur istiyoruz, buna da çok ihtiyaç var Galatasaray’da. Bütün Galatasaray ailesine bu seçim hayırlı olsun” diyerek sözlerini tamamladı. 

Bozhan Memiş - Bora Akyol - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: Dursun Özbek, galatasaray

 

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