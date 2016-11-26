Galatasaray ile Kasımpaşa veteran takımları, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz'daki tesislerinde bir futbol maçı yaptı. Galatasaray ile Kasımpaşa veteranlar takımları arasında oynanan maçı sarı-kırmızılılar 4-2 kazandı. Sarı-kırmızılı ekipte Mustafa Kocabey, Ümit Davala, EVren Turhan, Cihan Haspolatlı, Murat Erdoğan, Volkan Arslan gibi isimler forma giydi. Karşılaşmada Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin'in forma giydi.

"Performansımız yükselerek devam edecek"

Maçı yedek kulübesinden takip eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, karşılaşma öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 3-1 kazandıkları Bursaspor maçını değerlendiren Başkan Özbek, "Galatasaray çok iştahlı oynadı. Performansını her dakika yükselterek oynadı. Gerçek Galatasaray dün sahadaydı. Ben oyuncularımı ve teknik heyeti tebrik ediyorum. Evet kötü bir 2-3 hafta geçirdik ama süratle bunun üstesinden geliyoruz. Bundan sonra performansımız yükselerek devam edecek" dedi.

Hakem yorumu

Gazetecilerin, maçın hakemi Barış Şimşek'in yönetimini sorması üzerine ise Özbek, "Maçı izleyenler hakemle ilgili yorumu yapsınlar. Benim yapmama gerek yok. Herkesin gördüğü, aşikar olan bir şeyi tekrar yorumlamanın bir faydası yok" diye konuştu.

Riekerink tartışmaları

Jan Olde Riekerink'in geleceğiyle ilgili yaşanan tartışmalarla ilgili bir soru üzerine ise Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Nedense Galatasaray yönelik bu tartışma her zaman oluyor. Ortada bir şey yokken bu tartışmalar çıkıyor. Biz o tartışmalara katılmıyoruz. Çünkü o tartışmayla bir ilgimiz yok, taraf değiliz. Öyle bir niyetimiz ve düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın projeleri hakkında

Dursun Özbek, Galatasaray'ın tesis projeleriyle ilgili ise, "Bu anlaşmalar yapılmaz üzere. Florya'yı taşımak için bu civarda bir tesisi Galatasaray'a kazandırmak istiyoruz. Kasımpaşa tesisleri Türkiye'de gördüğüm en güzel tesis. Biz de bundan daha güzel bir tesis yapmak için harekete geçtik. Galatasaray bir dünya markası, kendisine yakışan bir tesise ihtiyacı var. En az 5-6 sahamız olmalı ki antrenman yapıldığında zemin güzel kalsın. O maksatla hareket ediyoruz. İnşallah çok kısa sürede gerçekleştireceğiz. Belirlediğimiz bazı yerler var ama şu anda açıklamıyoruz. İnşallah imzalar atıldığında açıklayacağız" açıklamasında bulundu.

Kaan Ülker