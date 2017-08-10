Dursun Özbek: "Sıkıntıları aşmak için en büyük takipçi olmaya söz veriyorum"

Kulüpler Birliği’nin Maslak’ta bulunan merkezinde yapılan Genel Kurulu’nda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Osmanlıspor Başkanı Sadık Dik aday oldu. Başkanlık koltuğuna Dursun Özbek otururken, Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut ve Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, başkan yardımcısı seçildi.

Göksel Gümüşdağ’a teşekkür ederek sözlerine başlayan Dursun Özbek, “Kendisinin başkanlığında vakıf çok önemli işlere imza attı. Göksel başkan çok büyük bir teşekkürü hak ediyor. Mütevazı kişiliği çerçevesinde Kulüpler Birliği Vakfı'nı 3 sene içinde çok yükseklere taşıdı, çıtayı çok yükseltti, çok iyi hizmetler verdi. Kulüpler Birliği Vakfı olarak TFF ile kurduğu ilişkiler çerçevesinde Türkiye'deki futbolun getirisi ve marka değeri beklenmedik seviyede yükseldi. Bu yeterli midir, hayır. Göksel başkan bugüne kadarki görevini layıkıyla yaptı. Bu onurlu görevi bana layık gören kulüp başkanlarına teşekkür ediyorum. Kulüpler Birliği Vakfı bugüne kadar çok önemli görevler üstlendi. Bundan sonra da aynı görevlerin devamı niteliğinde ve yenilerini de ekleyerek hizmete devam edecektir. Bu göreve 1 yıl süreyle seçildim. Bu süre zarfında özellikle Türk futbolunun içinde bulunduğu sıkıntılı bazı hususların aşılması için en büyük takipçi olmaya söz veriyorum. Türk futbolunun bir aile olması, birlik ve bütünlük içinde daha yükseklere taşınması için azami gayreti sarf edeceğim" diye konuştu.

“Bu bir başkanlık yarışı ya da seçim değil”

Genel kurulun kendi içlerindeki organizasyonun yenilenmesi olduğunu ifade eden Özbek, “Bu bir başkanlık yarışı, seçimi değil. 18 kulübün başkanı olarak belli periyotta toplanıp, sorunlarımızı ortak dille ortaya koyuyorduk. Bunlar hala bizim ajandamızda mevcut. Göksel başkan nerede bıraktıysa, oradan devam edecek. Kimse, Göksel Başkan’ın bir yönetim tarzı ve politikası vardı, Dursun Başkan başka bir şey yapacak diye algılamasın. Kulüpler Birliği Vakfı bir ailedir. Burada hiçbir başkan diğerinden daha önemli değildir. Göksel başkanın döneminde Türk futbolunun değeri ve ekonomisiyle ilgili ne yaptıysak bunlar devam edecek. Türk futboluna kronik olarak bulaşan terör ve nahoş olayların sona erdirilmesi için geçmişteki faaliyetler devam edecek. Burada bir değişim söz konusu değildir. Tespit edilmiş, konsensüsle alınmış kararlar ve bu kararların uygulaması aynen devam edecek" ifadelerini kullandı.

“Kulüplerin menfaati doğrultusunda çalışacağız”

18 kulübün oluşturduğu konsensüsün bu vakfı yönettiğini ifade eden Özbek, “Ayrım gözetmeksizin kulüplerin menfaatleri doğrultusunda çalışmalar yapacağız. Türk futbolunu 1-2 seviye yıkarı çıkarmak için çalışmalar yapılacak. 18 başkan, hep bir araya geliyoruz ve katkı vermek için dağarcığımızda ne varsa ortaya koyuyoruz. Bu sadece yönetimin işi değildir. 18 kulübün hepsinin kendisine göre sıkıntısı olabilir ama yönetim, bu sorunların üstesinden gelmek için çalışacaktır” açıklamasını yaptı.

Gümüşdağ: "Bu birlik bizden sonra da devam edecek"

Başkanlık görevinde 3 yılı geride bıraktığını söyleyen Gümüşdağ, “18 kulüp başkanımızın tamamıyla, mutabakatla, başkanlarımızın desteğiyle önemli işlere imza attık. Bugün itibarıyla bu göreve veda ediyoruz. Kulüpler Birliği Vakfı bu birliğine bizden sonra da devam edecek. Kulüpler Birliği Vakfının etkinliği ve varlığı, yayın ihalesi, deplasman yasağı, video yardımcı hakem sistemi, profesyonel hakemlik ve kadroların 21'e çıkması gibi kararlarında öncü olmuştur. TFF ile iş birliği modeli oluşturmuştur. 18 kulübümüzün başkanına, TFF Başkanı ve y önetim kuruluna 3 yıl içinde verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Şu an itibarıyla yeni Kulüpler Birliği Vakfı başkanımız sayın Dursun Özbek'tir" dedi. Toplantının sonunda Dursun Özbek, Göksel Gümüşdağ’a plaket ve çiçek verdi.

Bozhan Memiş - Bora Akyol