Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, "Türkiye'nin Yeni Liderlik Zirvesi" Sports ve Business Summit organizasyonu sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Özbek, “Üç neticeli bir oyun bu. Galatasaray kazandığı gibi zaman zaman da kaybedecek. Hiç mağlup olmadan ligi bitirmek çok olan bir şey değil. Bu üç neticeye saygı göstermemiz lazım. Yarışın en önemlisi olma hususundan vazgeçmiş değiliz. Gerek futbolcular, gerek teknik ekip, gerek taraftarlar Galatasaray’ı motive edici hareketlerden vazgeçmememiz lazım. 2 maç kaybettik diye yarıştan koptuk sayılmaz. Galatasaray şampiyonluktaki en önemli adaydan birisidir” dedi.

“Çok güzel bir maç olacak”

Fenerbahçe maçına taraftarlarla birlikte gideceğinin altını çizen Özbek, “Biz Türk sporuna hizmet ediyorsak, sporda barışa da hizmet etmeliyiz. Çok güzel bir maç olacak. İddialı iki takımın, Türk futboluna hizmet vermiş iki takımın yeşil sahadaki mücadelesi çok önemli. Mücadelenin yeşil sahada kalması lazım. Mücadelenin tribünlere, başka yerlere sıçramaması lazım. Bu futbol neticesinin orada oluşması lazım” diye konuştu.

“Bu sefer ne olacağını kimse bilemez”

Galatasaray’ın uzun süredir Fenerbahçe deplasmanında kazanamaması ile ilgili gelen bir soruya ise Özbek, “Her zaman hazırlandığımız gibi hazırlanacağız maça. Uzun süredir kazanamadık orada doğru ama bu sefer ne olacağını kimse bilemez. Galatasaray kazanmak için gidecek. En iyi performansını ortaya koymak zorunda. Fenerbahçe’den, Şükrü Saracoğlu’ndan her an bir sürpriz çıkabilir” diye cevap verdi.

“MHK maçı izlesin yorum yapsın ama tık yok”

Spor Toto Süper Lig’de son haftalarda yaşanan hakem tartışmalarına da değinen Başkan Özbek, “Hakemler için konuşmama kararı almıştım fakat son oynadığımız maçta; e insaf ya! O maçı yöneten hakemin, o maçı bir daha seyretmesini istiyorum. Böyle hatalar zincirinin tekrar olmaması için. Hepiniz seyrettiniz, o maçta farklı şeyler düşünmek istemiyorum. Hakem müessesesini yıpratmak için söylemiyorum ama öyle bir seviyeye geliyor ki hatalar… Sahadaki emeği katlediyorsunuz. Dolayısıyla ben hakemlerle ilgili şu kadarını söylemek istiyorum; Son Başakşehir maçını hakem tekrar izlesin ve yorum yapsın. MHK izlesin bir yorum yapsın. Onların açıklamaları önemli. Biz tarafız, tarafsız insanlar, federasyon, MHK, başkanlar izlesin yorum yapsın, kimseden tık yok. Benim söylediğim taraflı algılanacak. İzlesin tarafsız insanlar yorum yapsınlar” şeklinde konuştu.

“Riekerink’in arkasında duruyoruz”

Galatasaray’daki Fatih Terim iddialarına da cevap veren Dursun Özbek, “Bu dedikodu seviyesinde. Riekerink bizim hocamız ve başarılı bir hocası takımın. Riekerink ile ilgili söyleyeceğim hiçbir şey yok. Arkasında durduğumuz ve başarılı bulduğumuz bir hocamız. Fatih Terim şu an Milli Takım’ın hocası, bunun hakkında bir şey söylemek yanlış olur. Galatasaray Riekerink ile yoluna devam edecektir. Biz destekliyoruz, bizi başarıya götüreceğine inanıyoruz. Herkes bunu böyle bilsin” dedi.

Kaan Ülker

İSTANBUL