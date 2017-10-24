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Dursun Özbek: 'Takım iyi gidiyor ama erken yorumlara girmek istemiyorum'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, futbol takımının iyi bir performans sergilediğini ancak yapılan erken yorumların da sarı-kırmızılılara zarar verebileceğini dile getirerek, “Futbol takımımız gayet iyi gidiyor ama hiç bu günden erken yorumlara girmek istemiyorum. Bugünden böyle bir havaya bürünülmesi bize zarar verir. Lig uzun bir maraton ve nefesimizi başka yere harcamadan koşmak zorundayız” dedi.

Dursun Özbek: Takım iyi gidiyor ama erken yorumlara girmek istemiyorum

24 Ekim 2017 22:28
Dursun Özbek: 'Takım iyi gidiyor ama erken yorumlara girmek istemiyorum' - Tıkla İzle

1905 Kültür ve Sanat Derneği balosu Point Hotel’de gerçekleşti. Etkinliğe Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Celal Emon ve üyeler katıldı. Baloda bir konuşma yapan Dursun Özbek, “Galatasaray’a hizmet etmek çok büyük onur ama hiç sonu yok. Galatasaray, derneklerinden, taraftarından oluşan büyük bir aile. Aileler zor zamanlarında her zaman birbirlerine yardımcı olurlar. Galatasaray Spor Kulübü’nün dernekleri uzun yıllar büyük faydalar sağladılar” ifadelerini kullandı.

“Mayıs ayında Galatasaray’ın geldiği nokta çok önemli”

Futbol takımının iyi gittiğini fakat rehavete kapılmanın takıma zarar verebileceğini belirten Başkan Özbek, “Yönetim olarak 2.5 senedir görevdeyiz. Mayıs 2018’de de seçim var zaten. Bu süre zarfında aldığımız bayrağı daha yukarılara çekmek için ben ve yönetim kurulum elinden gelen her şeyi yaptı. Seçildiğimiz zaman verdiğimiz manifestoları yapmak için büyük bir çaba sarf ettik. Değindiğimiz bu konuların bir kısmını bitirdik, bir kısmı üzerinde de çalışıyoruz. Galatasaray’ın mali durumunu düzeltmek ve büyük projelerden elde edilecek destekler finansman borçlarımızı temizlemek istiyoruz. Burada da büyük mesafe aldık. Galatasaray’ın ilerleyen yıllarını daha rahat geçirmesi ve finansman sarmalından kurtulmak için gerekli desteğin sağlanacağından eminim. Finansal yapıyı düzeltmekle beraber özellikle futbolla birlikte diğer branşlarda da başarı çizgisinin yukarılara çıktığını görmekteyiz. Futbol takımımız gayet iyi gidiyor ama hiç bu günden erken yorumlara girmek istemiyorum. Bugünden böyle bir havaya bürünülmesi bize zarar verir. Lig uzun bir maraton ve nefesimizi başka yere harcamadan koşmak zorundayız. Mayıs ayında Galatasaray’ın geldiği nokta çok önemli. Ben bu uzun maratonda bütün sporcularıma başarılar diliyorum. Tabii bu uzun maratonda Galatasaraylılara da ihtiyaç var. Maçlara gelin. Sadece futbol değil, diğer amatör branşların maçlarına da gelin. Tüm branşlarımıza başarılar diliyorum. Yaşasın Galatasaray” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 Kültür ve Sanat Derneği’ne yeni katılan üyelere plaket verdi. Plaket takdiminin ardından dernek yönetiminin özel yapım bir tesbih hediye ettiği Dursun Özbek, “Tesbih sabırdır. Sabıra ihtiyacımız olduğu bu günlerde anlamlı bir hediye oldu” ifadelerini kullandı. 

Bora Akyol - Uygar Aydın

Etiketler: Dursun Özbek

 

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