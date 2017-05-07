Dursun Özbek, Tudor'a güven oyu verdi

Galatasaray'da bugün 18.00'deki antrenmandan önce çok önemli bir toplantı gerçekleşti. Dün TT Arena'da Kasımpaşa'ya karşı alınan 3-1'lik mağlubiyetten sonra soyunma odasına giderek, Teknik Direktör Igor Tudor ve futbolcularla konuşan Başkan Dursun Özbek, bugün de antrenmandan önce Tudor ile toplantı yaptı. Toplantıda, Başkan Özbek, Hırvat çalıştırıcıya güveninin tam olduğunu ve önümüzdeki yıl, takımı kurması için destek vereceği konuşulduğu öğrenildi.

Konuşmalarının ardından Dursun Özbek, takımın antrenmanını izledi.

Oğuzhan Ort