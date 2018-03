Dursun Özbek: 'UEFA ile herhangi bir anlaşma yapmadık'

Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda eski Başkan Dursun Özbek, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. 2015 yılında Galatasaray’ın 36. başkanı olarak hizmete başladığını ve bununla gurur duyduğunu söyleyen Özbek, “Sizlere hitap ederken büyük bir duygu seli içerisindeyim. Seçildikten sonra yönetim kurulu arkadaşlarıyla beraber çalışmalara başladık. Kendilerine bir önceki dönemdeki başkan yardımcıları deneyimlerimi mali yapısı idari yapısı insan kaynakları gibi bilgileri aktardım. Önümüzdeki dönemlerde Galatasaray Spor Kulübü'nü yönetirken 3 başlık altında çalışmalarımızı yoğunlaştırmamız lazım dedik. 1. Galatasaray Spor Kulübü olmanın getirdiği sorumluluklar. İlkleri ve enleri yapmış olmanın verdiği sorumluluğu yapmış olması. 2. olarak mali yapılar. Son 20 yılın getirisiyle son 20 yılda oluşan hareketler nedeniyle mali yapıp pek iyi değil. Sportif başarıyı hedeflerken de mali yapıyı ona göre uyarlanması lazım. 3. ise dünyada spor çok hızlı gelişen bir ekonomi haline döndü. Futbolda korkunç bir hızla, korkunç transfer olaylarına şahit oluyoruz. Dolayısıyla tesislerin artık yenilenmesi gerekiyordu. Onun için seçildikten sonraki dönemde bu 3 konu üzerin de yoğunlaşarak çalışmaları sürdürdük” diye konuştu.

“2015 yılında 43 kişiden bir kadro aldık”

2015 yılında futbolda şampiyon olduklarını 43 kişiden oluşan bir kadro teslim aldıklarını belirten Dursun Özbek, “78 milyon Euro maaş ödemesi vardı. Bu kadro şampiyonluklar yaşamış hizmet etmiş başarıya doymuş bir kadroydu. Biz bundan dolayı 2 yıl süreyle 2 konuda çalıştık. 1 bu kadronun yenilenmesi ve maaşların ödenmesi kulübe rahatsızlık çıkartıyordu. Biz bunları 2 yılda başarabildik. Bugünkü kadro bunun eseri. Şampiyonluğun en büyük adayı bu sene şampiyon olacak bir kadro bu. Mayısta da inşallah şampiyonuz” şeklinde konuştu.

“Görev süresince futbolcu satışlarından 66 milyon Euro elde ettik”

Görev süresinde 66 milyon Euro’luk futbolcu satışı gerçekleştirdiklerini açıklayan Özbek, “Buna karşılık 72 milyon Euro transfer ettik. 6 milyon Euro’luk farkla bugün sahada oynayan takım kuruldu. Yarın Trabzonsor karşısında inşallah hak edilen galibiyeti alacağız” ifadelerini kullandı.

“Kulübün gelirlerini arttırmak en büyük hedefimizdi”

Sportif başarının ana unsurunun finansal yapının düzgün olmasından geçtiğini vurgulayan Dursun Özbek, “Sporcular mali disiplin çerçevesinde sıkıntı çekmemeli. Önem verdiğimiz hususlardan biriside buydu. Kulübün gelirlerini arttırmak en büyük hedefimizdi. Özellikle elimizde bulunan gayrimenkullerin değerlendirilmesi burada en önemli yeri tutuyordu. Riva ve Florya projelerinde bana büyük destek verdiniz ve en iyi hizmet verecek projeyi yaptık. Sizlere çok teşekkür ediyorum bu destekleriniz için. Riva ve Florya projeleri hasılat paylaşma projesidir. Arsa ekspertiz bedeli 508 milyon TL ve garanti asgari gelir ise 762 milyon TL’dir. Bizim Riva’dan beklediğimiz para birçok kişinin telaffuz ettiği 500 milyon TL falan değil. Bu durum 1 milyar TL üzerindeki rakamlara seyretmesi kaçınılmaz bir şey. Riva bizim malımız ve elde edileceğimiz hasılat Galatasaray’ındır. Kimse bu gerçekleri saptırarak farklı şekilde anlamlar çıkarmaya çalışmasın. Florya önümüzdeki ay ihaleye çıkacak. Galatasaray’a yeni bir kaynak oluşturacak olması sevindirici bir husus” değerlendirmesinde bulundu.

“Galatasaray’ın finansal yapısına destek verecek her türlü faaliyeti yaptık”

Riva ve Florya projeleri yapmamış olmaları durumunda sermaye artışının olamayacağını belirten Özbek, “Bugün elde edilen 145 milyon TL gibi bir kaynağa kimse inanmıyor. Bu para girişi Galatasaray için çok önemli oldu. Bu projede emeği geçenleri kutluyor ve tebrik ediyorum. 25 Aralık’a kadar son hazırlıkları yaptık ve 9 Şubat’ta SPK sermaye artışını onayladı. Galatasaray’ın finansal yapısına destek verecek her türlü faaliyeti yaptık” diye konuştu.

“Bugün 1 milyar 61 milyon TL borç var”

Mayıs 2015’te bankalara 581 milyon TL borçlarının olduğunu hatırlayan Dursun Özbek, “Bugün 1 milyar 61 milyon TL borç var. Bu banka borcunun içinde 342 milyon da Riva’dan kaynaklandırdığımız borç da var. TL bazında borcumuz %24 artmış. Döviz bazında ise 280 milyon Dolar’dan 216 milyon Dolar’a düşmüş” açıklamasını yaptı.

“Bizim dönemimizde UEFA ile yapılan herhangi bir anlaşmamız bulunmuyor”

UEFA tarafından geçtiğimiz yıllardaki bir sözleşmeye uymamaktan ötürü bir ceza aldıklarını söyleyen Dursun Özbek, “Bu ceza 1 yıl Avrupa kupalarından men ve 2 yıl içinde 65 milyon futbolcu sınırını geçmeyen bir mektup. Yönetimimi döneminde UEFA ile herhangi bir anlaşma yapılmadı. Burada bahsedilen bizi uyma zorunda bıraktığı maaş limitlerini gösteriyor. Yaptığımız zarar kabul edilebilir değil. Turnuvalara katılamıyorsanız işiniz zor. Kritik olan husus bir anlaşma yapılmışsa buna uyulması gerekiyor. Uymazsanız ceza alıyorsunuz. Bizim dönemimizde UEFA ile yapılan herhangi bir anlaşmamız bulunmuyor” dedi.

“Kasa kolaylığını Galatasaray’a olan aşkımızdan dolayı yapıyoruz”

Yönetim kurulu başkanlığının yaptığı şirketle ile Galatasaray’a kasa kolaylığını yaptığını söyleyen Dursun Özbek, sözlerini söyle sürdürdü:

“Şu anda rakam itibariyle 91 milyon TL. Ünal Aysal döneminde 5 milyon Dolar yapıldı. Galatasaray bana her şeyi verdi. Benim bu yaptığımı her Galatasaraylının da yapabileceğine inanıyorum. Galatasaray’a hizmetin sınırı yok. Paranız varsa kasa kolaylığı yapabilirsiniz. Başka şeylere gücüm yetiyorsa onları da yaparım. Bu 91 milyon TL’lik kasa kolaylığı çok tartışıldı. Biz faiz faturası kesince bağışı gönderiyoruz. Biz bu kasa kolaylığını Galatasaray’a olan aşkımızdan dolayı yapıyoruz. Hiçbir zaman para kazanmayı düşünmedik. Ben Galatasaray’ın adamı ve kefiliyim buradan bir şey istemiyorum. Bugünkü yönetim bugünkü teminatların telkinini yapsın. Ya üstlensin ya da telkin etsinler. Her zaman yönetimle buluşmaya hazırım.”

Ozan Buğra Koşar - Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu