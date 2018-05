Dursun Özbek: 'Üretmek için geliyoruz'

Galatasaray’da yarın yapılacak olan başkanlık seçimi öncesi Galatasaray Başkan Adayı Dursun Özbek, iftar yemeğinde üyelerle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan Özbek, “Futbol takımımız şampiyon oldu. Hepimizi çok mutlu etti. 21. şampiyonluk Galatasaraya çok yakıştı. Aynı zamanda kız basketçilerimiz ve tekerlekli sandalye takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Hepsine cani gönülden teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Biz üretmek için geliyoruz”

Galatasaray’da seçimlerin bayram havasında geçtiğine vurgu yapan Özbek, “Yarın bir seçim var. Seçim demokrasinin gereğidir. Galatasaray her anında demokrasiyi yaşamış bir kurumdur. Biz de etik değerlerimizde bağlı olarak yarınki seçimlere gidiyoruz. Seçimler Galatasaray için bayram niteliğindedir. Bu sefer 4 aday yarışacak. Katılımın yüksek olacağını düşünüyorum. Nostaljik bir durum olacak. Tabii seçimde yarışacak olanların birer amacı var. Ama ortak payda Galatasaray’a hizmet. Her adayın hizmette farklı düşünceleri olabilir. Bu da Galatasaray’daki demokrasinin bir sonucu. Farklı düşünceler Galatasaray’da üretim açısından çoğalmayı getiriyor. Ben ve arkadaşlarım üretmek için geliyoruz. Biz Galatasaray’ı ileriye taşımak, çocuklarımıza bırakmak için üreterek büyütme yolunda fikir birliğine vardık. Her konuda, her seviyede üretimin sonucunda Galatasaray’ın esas konusu olan sportif başarıda kalmak. Mali bağımsızlığı yakalamak. Biz güzel takım kurduk, şampiyonluktan 50 milyon TL geldi. Sponsorluklar geldi. İşte üretmekten kastım bu. Mevcutlarımız içinde kaldıraç olacak konular varsa Galatasaray’ın sürdürebilir başarısı için kullanmamız lazım. Emlak konuttan gelecek dünya kadar paramız var. Böyle devam ederse Galatasaray’ın borcunun sıfıra yaklaştığını görmemiz çok kolay. Yeter ki üreterek büyümeyi bilelim. Galatasaray’ın bu şekilde birçok problemleri çözmesi mümkün. Olayların başlangıcını iyi analiz etmek gerek. Yarın kim seçilirse seçilsin bu projeler Galatasaray için. Alsınlar kullansınlar. Neticede her şey Galatasaray’ın büyümesi için” şeklinde konuştu.

“Uçaklar inecek”

Galatasaray’a tekrar seçilmesi halinde UEFA’dan gelecek tedbirlere göre transfer çalışmalarını yürüteceklerini aktaran Dursun Özbek, “20 Ocak’ta seçimi kaybettik. Bu seçimi kaybettikten sonra oturduk, şapkamızı önümüze koyduk. Hatalarımızı gördük. Ancak yaptığımız planlamalarımızın şampiyonluğu getirdiği ortada. Kurduğumuz takım ortada. Fatih boca geldi ve takım çok başarılı oldu. Şampiyonlar Ligi’nde direkt oynayacağız. Eğer seçilirsek UEFA’dan gelen tedbirlere de bakarak takımın desteklenmesi için elimizden geleni yapacağız. Bana soruyorlar; ‘Uçaklar inecek mi?’ diye’ Uçaklar yine inecek” diye konuştu.

“UEFA ile anlaşma imzalanması gerek”

Geçmiş yıllara UEFA ile yapılan anlaşmalara uyulmadığı için ceza alındığını dile getiren Dursun Özbek, şunları söyledi:

“UEFA ile geçmişte deneyimimiz var, ceza aldık. UEFA’nın cezası şu; kendi kriterleri var. Bunlara bağlı olarak kulübü yönetmek zorundasınız. Biri de yıl boyunca yapacağınız zarar. Bu her yıl için 10 milyon Euro. Yani 3 yıl için 30 milyon Euro’yu geçemezsiniz. Yani geçtiğimiz dönemde bu sayı geçilmiş. O zaman hemen UEFA gelir, eğer böyle olursa gelecek sene kupalarımıza katılamazsanız der. Eğer yapılan anlaşmayı ihlal ederseniz en büyük cezayı alırsınız. 2014’te bir anlaşma yapıldı ve Galatasaray bu anlaşmayı yerine getiremediği için ceza aldı. Bugün yine aynı sıkıntılar var. Bugün yapılması gereken bu anlaşmadır. Bu anlaşmayı imzalamazsanız ceza kapıda. Bunu böyle bilinmesi gerek. Ben daha önce Cenevre’ye gidilmeden, biz turnuvalarda men cezası almayız dedim. Peki insanlar bunu önce başka söyleyip sonra niye başarı öyküleri yazarlar, bunu size bırakıyorum.”

“Ada konusunda yazılanlar çok üzücü”

Galatasaray Adası hakkında yazılanların çoğunun yanlış olduğunu belirten Özbek, şunları söyledi:

“Bugün gündemde dolaşan ada problemi çok üzücü. Yazılanlar rencide edici. Birileri çıkıyor, Galatasaray’da başkanlık yapmış birisi hakkında adayı şöyle yaptı diye suçlamalar yapıyor. Hangi Galatasaraylı böyle düşünce içinde olabilir. Bu ancak Galatasaray’ı özümsememiş, ruhunu bilmeyen insanların yorumudur. Gerçekler şöyle; 2011’de Boğaziçi imar, adayla ilgili tutanak tutuyor. Diyor ki; senin her yerin kaçak. Bu tutanağı da İBB Meclis encümenliğine göndermişler ve yıkım kararı çıktı. Galatasaray’ın o zamanki yönetimi itiraz ediyor. İdare mahkemesi itirazı reddediyor. Sonra temyize gidiliyor ama yine ret oluyor. O zaman ben yönetime geldim. Elimiz ayağımıza dolaşıyor ney yapacağız diye. Danıştay’a başvurduk, sene 2015. Ama o karardan da geri döndük. Her defasında iş yayılıyor. Her taraftan sıkıştırma başlıyor. Daha sonra bize kaçak bölgeleri yıkın dediler. Yapacak bir şey yoktu. Evet, Galatasaray başkanıysanız elbette bunlarla uğraşırsınız. Ama bir de cevap vermek zorundasınız. Biz o tarih itibariyle İBB’ye şunu yazdık; ‘Bizim böyle bir yıkım yapmak için elimizde alet yok. Sonra zaten şimdiki kiracımız bizi içeri bile sokmuyor. Dolayısıyla bizim yapacağımız bir şey yok’ dedik. Sonra onlar siz yapamazsanız ben yaparız dedi. Parasını da sizden alacağız dediler. Bir sabah telefonum çaldı. Adayı yıkmaya geldiler diye. Gittiğimde dozerler zaten çıkmıştı.”

Dursun Özbek, Galatasaray Adası’nın sarı-kırmızılı camia için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Ada Galatasaray’ın İstanbul’daki mührüdür. Hiç kimse buna bir şey yapamaz. Galatasaray’ın mührü her zaman orada kalacaktır. Eğer seçilirsem ilk işim bu. İçimde bir hüzündür. Nasip olursa 27 Mayıs’tan sonra ilk işim bu” dedi.

“Stadın çevresi 365 gün yaşayan alan olacak”

Türk Telekom Stadyumu’nu yılın her günü Galatasaray’a gelir getiren bir alana çevireceklerini anlatan Özbek, “En önemli işlerimizden biri de stadın çevresini 365 gün yaşayan, Galatasaray’a gelir getiren bir alana çevirmek istiyoruz. Kapalı spor salonunun yapımı için düğmeye basılması bekleniyor. Bunlar Galatasaray’a 6-7 milyon Dolar getirecek. Aynı zamanda aslanlı yolda çocuklarınızla gezebileceğiniz bir proje de yaptık. Bütün bunların altında tek bir şey var; biz üreterek büyümeyi planlıyoruz. Özellikle bu stat projesinde de benzer bir büyümeyi dikkate alıyorum. Bu taraftarımıza yönelik bir proje. Taraftarımız stada ulaşmakta zorluk çekiyor. Çıkışlarda da zorluklar oluyor. Bunların hepsinin projeleri yapıldı. Hepsinde sadece düğmeye basmak kaldı” açıklamasında bulundu.

“Galatasaray Lisesi övünç kaynağımızdır”

Galatasaray camiasını liseli ve lisesiz olarak bölmeye çalışanların varlığından da bahseden Dursun Özbek, “Son olarak birlikteliğimizin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak istiyorum. Yakın zamanda liseli ve lisesiz diye kutuplaştırmalar oldu. Biz sadece Galatasaray ismi altındayız. Galatasaray lisesi bizim övünç kaynağımız, her şeyimiz. Burada filizlenen futbol takımı, bir dünya takımı haline geldi. Hiç kimse Galatasaray’ı bu tip söylemlerle kutuplaştırmaya kalkmasın. Ömrüm yettikçe bununla mücadele edeceğim. Bize gerekli olan kardeşlik. Sizden rica ediyorum; sakın bu tip bölünmeye fırsat vermeyelim” diyerek sözlerini noktaladı.