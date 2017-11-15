Dursun Özbek: 'Yabancı sınırı için 2019 çalışmaları yapılıyor'

Kulüpler Birliği’nin kasım ayı olağan toplantısı Maslak’ta bulunan Kulüpler Birliği binasında gerçekleşti. 3 saati bulan toplantının ardından Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, toplantının gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Karabükspor Başkanı Ferudun Tankut'un istifa ettiğini ifade ederek sözlerine başlayan Özbek, "Karabükspor Başkanı, kulübünün seçimli genel kurula gitmesi nedeniyle görevinden istifa etti. Kulüpler Birliği Başkan Yardımcısı olarak boşalan koltuğa değerli dostumuz Göztepe Başkanı Mehmet Sepil oturdu. Süper Lig kulüplerinin sorunları üzerinde durduk.

Video hakem uygulaması için Kulüpler Birliği tarafından geçtiğimiz dönemlerde çalışma yapılmıştı. Türk futboluna girmesinin uygun olduğu gözlemlenmiş ve federasyona başvurulmuştur. Bu sene de çalışmalar devam ediyor. TFF ile yaptığımız görüşmeler sonucunda sezon sonunda bunun hazır hale getireceği ve önümüzdeki sezon lig maçlarının video hakemle oynanacağı bizlere söylendi" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanımız, yabancı konusuyla ilgili görüş bildirdi"

Yabancı sınırlamasıyla ilgili olarak yapılan çalışmalar hakkında konuşan Dursun Özbek, "Cumhurbaşkanımız konuyla ilgili belli bir görüş bildirdi. 2019 sezonunun sonuna kadar mevcut uygulamanın devam etmesi gerektiği, bunun dışındaki uygulamaların kulüplere zarar vereceği, mevcut yabancı uygulamasının devamı söz konusu. Buradaki yabancı sayısının sınırlanması derken, bunu aritmetik bir sınırlama olarak almamak gerektiğini düşünüyoruz. Bunun sebep ve sonuçları üzerinden bir çalışmalar yapılmalı.

Dün çok uygun olan yabancı sayısı, bugün neden uygun değil diye sorduk. Süper Lig kulüplerinin çalışanlarından oluşan bir komisyon kuruldu ve bu konuyla ilgili detaylı bir çalışma yapılıyor. Süremiz var ama bugün yapılacak olan çalışmaları yapacağız. Türk futbolu için en uygun çözümü bulmak üzere, futbolun bütün paydaşlarıyla tartışarak bu konuyu gündemden düşürmek üzere bir çalıştay planlıyoruz. TFF’nin ve futbol ailesinin katılacağı çalıştayla daha geniş çerçevede tartışmak ve çözüm bulmak yolunda karar aldık" diye konuştu.

"Türk futbolu için çalışıyoruz"

6222 sayılı sporda şiddet yasasıyla ilgili yapılan çalışmaların da gündem maddesi olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Bu konuyla ilgili çalışmalar gerçekleşiyor. Bu manada devletimize destek vermek açısından bu işin paydaşı olarak çalışmalarımız devam ediyor. Spor kulüpleri yasası henüz çıkmadı, bununla ilgili çalışmalarımızı da spor bakanlığına iletiyoruz. Vergi ve stopajla ilgili çalışmalarımız var. Bu manada Cumhurbaşkanımızı ziyarette kendisi bize bu görevi de iletmişti. Bu çalışmamızı yaptık ve spor bakanlığına ilettik. İvedilikle bakanlık nezdinde gerekli çalışmaların yapılıp sonucun elde edilmesi beklentisi içindeyiz" dedi.

Daha önce TFF'ye yapılan ziyaretlerde statlardaki önleyici disiplin talimatlarının konuşulduğunun altını çizen Özbek, "Bu talimatlara ekleme yapılması söz konusu.

Konuyu TFF’ye ileteceğiz. Ana başlıklar olarak bunları konuştuk. Bunun dışında özellikle yabancı sınırlandırılması konusu tartışılırken, Türkiye’de herkesin mutabık olduğu konu altyapı konusunu da konuştuk. Bu çalışmanın daha kabul edilebilir, daha faydalı olması için neler yapılması gerektiği bünyemizde kurulan komisyon çerçevesinde inceleniyor. Bu konular yapılacak olan çalıştayın gündemine gelecek. En iyi şekilde sonuçlanması için de biz gayretimizi göstereceğiz. Yapılan her şey Türk futbolunun daha parlak günlere gitmesi içindir" açıklamasında bulundu.

"Çalıştayın kurulması için zamanı belirlemedik"

Yabancı sayısıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanının ifade ettiği 2019 yılına göre çalışmalarını yapacaklarını söyleyen Kulüpler Birliği Başkanı Dursun Özbek, "Yapılan kontratlar sonucunda bunun belli bir süre içinde dönüşüme uğraması lazım. Bizim de yabancı oyuncu envanterimizi çıkarmamız gerekiyor. Bu çalışmanın ardından söz konusu çalıştayda hangi uygulamanın fayda getireceği konusunu tartışacağız. Devre arasında çalıştayın kurulması uygun diye düşünüyoruz ama kesin bir karar vermedik" dedi. Sürüncemede kalan konuların herkesi rahatsız edeceğini de söyleyen Özbek, "Cumhurbaşkanının konuyla ilgili açıklaması yeterli açıklamayı getirmiştir. Cumhurbaşkanı’nın görüşü 2019 olaraktır. Bizim yapmamız gereken bu süreyi kullanıp Türk futbolunun menfaatine olacak fikirleri geliştirmektir. Şu anda konunun sürüncemede olduğunu düşünmüyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak alt liglerle ilgili sorulan bir soruyu yanıtlayan Dursun Özbek, "2. ve 3. Lig kulüpleriyle ilgili bir konu gündemimizde yoktu. Bunu değerlendiririz. Ne tip bir yardım istendiği önemli, bize ulaşmış bir talep yok. Böyle bir talep gündeme gelirse ve biraz da taleplerine açıklık getirirlerse, neticede onlar da Türk futbolunun bir paydaşı ve bizim kardeşlerimiz, dolayısıyla yapabileceğimiz ne varsa hiçbir zaman da esirgemeyiz" diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

