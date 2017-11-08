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Dursun Özbek: 'Yabancı sınırı konusunda...'

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündemde olan yabancı sınırlaması konusu ile ilgili olarak, “Kısa vadede çözüm üretilmesi çok zor. Yapılan sözleşmelerin neticesinde kulüplerin zarara uğramaması gerekiyor” dedi.

Dursun Özbek: Yabancı sınırı konusunda...

08 Kasım 2017 16:53

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Kasım ayı Olağan Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Medipol Başakşehir maçı ile ilgili olarak Özbek, “En iyi şekilde hazırlanacağız. Milli takımlara giden ve kart cezalı futbolcularımız var. Tudor, Başakşehir maçı için en iyi takımı kuracaktır” diye konuştu. 

Özbek, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Sofiane Feghouli’nin cezasına itiraz ettiklerini ve neticeyi yarın göreceklerini belirtti.

Kulüpler Birliği başkanlığının önemli bir görev olduğunu vurgulayan Özbek, “Türk futboluna hizmet etmek için varız. Hem Galatasaray hem de Türk futbolu için önemli bir görev. Ben yorulmuyorum” dedi.

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“Transfer hakkında konuşmak yanlış olur”

İspanya’nın Barcelona takımında forma giyen milli futbolcu Arda Turan’ın transfer edileceği yönünde çıkan haberlerin sorulması üzerine Başkan Özbek, “Transfer hakkında konuşmak yanlış olur. Daha çok erken. Çok süremiz var. Scout ve Tudor ile görüşüyoruz. Galatasaray’a en faydalı transferi yapmak için hep birlikte konuşuyoruz. Tudor ile sürekli görüşme yapıyoruz. Sadece transfer ile ilgili konuşmuyoruz” diye cevap verdi.

“Kendilerine takım bulmaları istenmişti”

Dursun Özbek, sezon başında kadro dışı kalan futbolcular için ise, “Devre arasında kadro dışı kaldıkları için Tudor ile konuşulacak. Kendilerine takım bulmaları istenmişti. Devre arasında buna müsait bir ortam olacak” dedi.

“Yabancı konusuna kısa vadede çözüm üretilmesi çok zor”

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun yabancı sayısının azaltılması yönünde yaptığı açıklamanın sorulması üzerine Özbek, “Yabancı konusunda yapılacak değişiklik söz konusu değil. Ligler şu anda belli statü çerçevesinde yürüyor. Lucescu’nun ifadelerinin kişisel olduğunu düşünüyorum. Konunun muhatabı Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği’dir. Federasyon başkanı ile yaptığımız toplantılarda bu konunun inceleneceği gündeme gelmiştir. Kısa vadede çözüm üretilmesi çok zor. Yapılan sözleşmelerin neticesinde kulüplerin zarara uğramaması gerekiyor. Kulüpler Birliği olarak önümüzdeki hafta toplanacağız” değerlendirmesinde bulundu.

“TFF ve MHK’ye gerekli başvuruları yapıyoruz”

Ligde geride kalan 11 haftada hakemlerin performansları konusunda gerekli şikayetleri Türkiye Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’na yaptıklarını belirten Özbek, “Belki hakemlerin daha iyi eğitilmesine gerek var. İnşallah hatalar daha az olur” ifadelerini kullandı. 

Oğuzhan Ort - Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

 

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