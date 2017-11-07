Dursun Özbek: 'Yabancı sınırıyla ilgili toplantı yapacağız'

1905 GSYİAD Derneği'nin düzenlediği 'sarı-kırmızı kareler' fotoğraf yarışmasının ardından açıklamalar yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği olarak yabancı sınırlamasıyla ilgili bir toplantı yapacaklarını söyledi.

“Yabancı konusuyla ilgili toplanacağız”

Yabancı oyuncu konusunun Türk futbolunu yakından ilgilendirdiğini belirten Özbek, “Konuyla ilgili önümüzdeki hafta Kulüpler Birliği olarak bir toplantı yapacağız. Bu yabancı sınırlaması konusu Süper Lig ve alt ligleri de yakından ilgilendiriyor. Bizim yapacağımız toplantının ardından federasyon başkanıyla da yapacağımız görüşmenin ardından Türk futbolunun faydasına bir mutabakata varacağız. Lucescu’nun açıklamasını ben de okudum ama böyle bir anlaşmamız yoktu federasyonla. Kulüpler Birliği’nin de böyle bir toplantı yapması lazım” diye konuştu.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu’nun konuyla ilgili açıklamalarına değinen Dursun Özbek, “Lucescu kendi fikrini açıklıyor. Şahsi fikri olduğunu düşünüyorum çünkü federasyonun fikri olsaydı bize iletirlerdi diye düşünüyorum. Ben onun açıklamalarını kamuoyunun takdirine bırakıyorum” ifadelerini kullandı.

Uygar Aydın - Bozhan Memiş

