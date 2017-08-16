Dursun Özbek: 'Yeni bir takım kurmak için 14 milyon Euro harcadık'

Galatasaray’ın Olağanüstü Divan Kurulu’nda konuşan Başkan Dursun Özbek, gündemi değerlendirdi. Yapılan transferlerle ilgili konuşan Özbek, “Geçen hafta sonu itibariyle yaklaşık 34 milyon Euro’ya yakın bonservis ödemek suretiyle oyuncu aldık. Galatasaray’da oynamak istemeyen ve kariyerlerini başka takımlarda sürdürmek isteyen oyuncular vardı. Bu oyuncuları göndererek kasaya 20 milyon Euro’ya yakın para soktuk. Aradaki fark olan 14 milyon Euro’yla yeni bir takım kurduk. Hala oynamak istemeyen ya da bizim düşünmediğimiz isimler var. Bu isimleri gönderdiğimiz zaman 5 milyon Euro’ya yakın bir gelir bekliyoruz. Ama bu rakamın peşinden belki bir transfer daha yapacağız. Oluşturduğumuz takımın performansını geçen gün gördünüz. Buna ihtiyaç var mıydı diyebilirsiniz ama şampiyon olmak istiyorsak bunu yapmak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“Eskiden 48 kişiye maaş ödüyorduk”

Göreve geldiklerinde kadroda 48 ismin olduğunu söyleyen Özbek, “Transfer ettiğimiz isimler yıldız oyuncular ve maaşları yüksek. Ama biz kulübü devraldığımızda 48 futbolcu vardı kontratlı. Şu anda maçta 21 kişilik kadro kurabiliyoruz, gerisi tribünde oturuyordu. Bizim yaptığımız en uygun hareket bu 48 adet futbolcudan bazılarının kulüple ilişiklerinin kesilmesiydi. Bu suretle bugün 28 kişiye düştü kadro. 48 kişiye ödediğimiz parayı 28 kişiye ödeyelim ama kadromuzdaki isimler Galatasaray’ı şampiyon yapsın. Bu görüşe katılmayabilirsiniz ama bu yönetimin görüşü bu. İyi bir kadro kurmak, kulübün bütçesindeki futbolcu payı denilen kalemi geçmemek ve bunu en iyi şekilde kullanmayı amaçladık. 3, 4 sene öncesinde futbolcuların maaşı, maç başı, stopajı dahil toplam 77 milyon Euro’ydu. Zaman içinde 71 milyon Euro’ya, sonrasında UEFA yasaklamasıyla 65 milyon Euro’ya indik. Sonrasında 61 milyon Euro’ya düşürdük bunu. Bu sene futbolcu sabit maaşı, primi, maç başı ve stopajı toplam 61 milyon Euro. Bizim hedefimiz bu. Galatasaray’ı daha başarılı kılmak için projemiz bu. İlk maçımızı oynadık ve inşallah sonrasında benzer bir performans sergileyeceğiz” açıklamasını yaptı.

“Galatasaray’ın 50 milyon TL bütçe fazlası var”

Yapılan transferlerde menajerlere ödenen ücretlerle ilgili olarak açıklama yapan Dursun Özbek, “Elbette ki menajerlik ücreti futbolun içinde var. Ama UEFA’nın koyduğu sınırlar var. Hiçbir zaman bu sınırı geçmeden yaptık kontratları. Birçok kez burada anlattım. Galatasaray’ın Avrupa’da yer almaması halinde bile yaklaşık 100 milyon Euro civarında girdisi var. Bunun içinde naklen yayın, sponsorluk gelirleri ve gişe, loca gelirleri var. Bunun içinde UEFA girdisi yok. Sadece futbolun harcaması yaklaşık 350 milyon TL yıllık harcaması var. Yani gelirin fazlası 50 milyon TL civarı. Bu fazlası var ama bu kadar borç nasıl çıkıyor. Biz geçmişteki borçlanmalar ve bugünkü finansal yapısı itibariyle senede 150 milyon TL civarı faiz ödüyoruz. Bu sene bu faiz ödemesini 50 milyon TL’ye indirmek istiyoruz. Galatasaray’ın futbol A.Ş.’deki harcamasıyla geliri denk bir şekilde planlanmıştır” diye konuştu.

“Camia bölünürse başka bir plan yapmak durumundayız”

2018 yılının Sportif A.Ş. için çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Dursun Özbek, “Bunun sebebini hepiniz iyi biliyorsunuz. Eğer Galatasaray, taraftarıyla, camiasıyla birlik olursa ve birbirine kenetlenirse bu işin içinden çok kolay çıkar. Camia bölünürse, biz yönetim olarak bu plana hazırlanmak zorundayız. Ama benim arzum özellikle bu yıl için birlik beraberliğin en üst seviyeye çıkmasıdır. Şirketin halka açık olması sebebiyle size daha fazla detay sunma durumunda değilim. Basında şöyle bir algı oluşturma arzusu var, bu bizim camiada da var; transfer yaptın ve 100 milyon Euro taahhüte girdin, bu para nerede. 5 senelik harcamayı kümülatif olarak yazıyorsun ve nerede bu para diyorsun. İnsaf edin. Sanki bugün harcanmış gibi gündeme getiriyorsun. Bunun sportif bir faaliyet olduğunu ve 5 senelik bir üretim yaptığını, bugün transfer ettiğin isimlerin 5 sene içinde Galatasaray’a para kazandıracağını söylemiyorsun. Rakamları tahrip etmek suretiyle algı peşinde koşuyorlar. Bu sene için yaptığımız transferlerde 1 transfer hariç 34 milyon Euro ödedik, 20 milyon Euro da bonservis gelirimiz var. 14, 15 milyon Euro gibi bir rakama Türkiye’de şampiyonluğa oynayacak bir takım kurduk. Kimileri bunu çok bulabilir. Fakat dünya futbol ekonomisinin geldiği şartlarda bu para son derece makul bir paradır. Bu paranın büyük kısmı yıllara dağıtılarak ödeneceği için son derece normaldir” dedi.

“Riva ve Florya’nın parası kutsaldır”

Riva ve Florya’dan gelen paranın hiçbir şekilde transfere harcanmadığını söyleyen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, “Hiç kimse şunu söyleme hakkına sahip değildir. Bugünkü yönetimin yaptıkları, icraatı, özellikle futboldaki transferler, hiçbir zaman Riva’dan ve Florya’dan gelecek paralara dayandırılmamaktadır ve oradan kaynak ayırılmamıştır. Riva ve Florya’nın parası kutsaldır ve tek amacı vardır. Genel kurulda söz verdiğim gibi bunu sadece banka borçlarının kapatılması için kullanacağım” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu