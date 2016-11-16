Galatasaray ve giyim sektörünün öncü markalarından Hugo Boss, işbirliklerinin ikinci yılını İstinye Park Boss Store'da yapılan lansmanla kutladı. Lansmana iş dünyasının ve spor basınının önemli isimleri katılırken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özbek: "Takımımız daha da yakışıklı"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek birliktelik için, "Hugo Boss, dünyada seçilmiş kulüpleri giydiren bir marka. Bu markanın ne kadar önemli ve güçlü bir marka olduğunu tüm dünya biliyor. Kaliteli işler yapan markayla Türkiye'nin en büyük spor kulübü Galatasaray'ın işbirliği yapması çok önemli. Bu işbirliğinden önemli sonuçlar çıkacağından eminim. Hugo Boss'a da bize verdiği destek için tekrar teşekkür ediyorum. Takımımız zaten yakışıklı, Hugo Boss ile daha da yakışıklı olacaktır" diye konuştu.

"Bu resmi vermek zorundayız"

Dursun Özbek, pazar günü oynanacak derbi ile ilgili medya mensuplarının sorularını yanıtladı. Derbi öncesi dostluk mesajı veren Özbek, şöyle konuştu:

"Pazar günü derbi için taraftarlarımızla Kadıköy'de olacağız. Türk sporuna dostluk getirecek bu birlikteliğin devam etmesini diliyorum. Spor, barışla birlikte çok güzel. Kulüplere düşen bugün ihtiyaç duyulan ortamı sağlamak. Büyük kulüpler bu sorumluluğu taşıyor. Galatasaray ve Fenerbahçe yönetici ve taraftarlarıyla bu resmi vermek zorunda, bunu Türk milletinden esirgemeyeceklerdir. Dostça bir mücadele olacaktır. Buna katkı vermek için ben de orada olacağım. Tüm Fenerbahçe ve Galatasaraylılar dostluk adına bu derbiye katkı vereceklerdir."

"Kazanmaktan başka alternatif yok"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha önce sarf ettiği 'sürpriz' kelimesinin yanlış anlaşıldığının altını çizerek, "Kadıköy'de uzun zamandır kazanamıyoruz. Bu derbiyi kazanacağımızı ifade etmiştim. Kadıköy'e kazanmak için gidiyoruz. Başka hiçbir alternatifimiz yok" diyerek tamamladı.

Riekerink: "İlk hediye pazar günü"

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink de, "Bir satış ya da pazarlama uzmanı değilim ama Galatasaray gibi büyük bir markanın Hugo Boss ile buluşmasının harika bir birliktelik olduğunu düşünüyorum. Bize destek veren Hugo Boss çalışanlarına da ilk hediyeyi Pazar günü derbi ile vereceğiz" şeklinde konuştu.

Hollandalı teknik adam, bir soru üzerine, "Galatasaray - Fenerbahçe maçının Türk halkı için ne kadar önemli bir derbi olduğunu biliyorum. Buradaki insanlarda bile derbinin gerginliğini ve atmosferini hissediyoruz. Umuyorum ki taraftarlarımıza armağan edeceğimiz güzel bir maç olacak" sözlerini kullandı.