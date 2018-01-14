Dursun Özbek'ten flaş Arda Turan açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 20 Ocak’ta yapılacak Olağanüstü Seçim Genel Kurulu öncesinde kulübün Kalamış’taki sosyal tesislerinde üyelerle buluştu. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Seçime rağmen, transferde hız kesmediklerini belirten Başkan Özbek, “Seçimin olması yönetimin yapacağı işlerde herhangi bir aksama yaşatmadı. Bunun canlı örneği geçen günlerde Turkcell ile yaptığımız anlaşma. Bugün aynı hız ve aşkla Galatasaray’a hizmete devam ediyoruz. Transfer işinde de öyle. Yani biz seçiliriz ya da seçilemeyiz derdinde değiliz. Galatasaray’ın şu anda yönetim olarak başındayız ve kulübün tüm eksiklerini tamamlamak için çalışıyoruz. Transfer çalışmaları da devam ediyor” diye konuştu.

Medipol Başakşehir’e transfer olan Arda Turan’ın sorulması üzerine Özbek, “Arda bizim evladımız. Transferi Arda ve Başakşehir için hayırlı olsun. Arda transferinde ekonomik sebepler ağır basmıştır. Ekonomik sebepler nedeni ile Başakşehir’i tercih etmiştir. Dolasıyla hayırlı olsun, umarım başarılı olur” diye cevap verdi.

Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Uygar Aydın