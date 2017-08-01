Dursun Özbek'ten Lucescu çıkarması

Galatasaray, takıma üst akıl olarak Lucescu'yu getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz hafta yönetim kurulu üyesi Can Topsakal, Rumen teknik adamla bir ön görüşme gerçekleştirmişti. UEFA Avrupa Ligi'nden erken elenen Galatasaray, Igor Tudor'un üzerinde görev yapması için Lucescu'yu ikna etmeye çalışıyor. Bugün de Başkan Dursun Özbek, tecrübeli teknik adamla görüşmek üzere Romanya'ya hareket etti.

72 yaşındaki teknik adamın ismi Fatih Terim'in görevden alınmasının ardından A Milli Takım Teknik Direktörlüğü için de konuşuluyor.