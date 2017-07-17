Dursun Özbek'ten Sneijder açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen yeni transferi Mariano’nun imza töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takımın uzun yıllardır aynı kadroyla mücadele ettiğini vurgulayan Özbek, “Takımların belli bir süre içerisinde yenilenmesi gerekiyor. Taraftarlarımız daha yeni isimlerle heyecan yapmak gerekiyor. Galatasaray’ın futbolcu yapısında böyle yenilemeye ihtiyacı var. Bizim kadromuzda mevcut kişilerin tutulması, eksiklerin bir an evvel yerine getirilmesi gereği var. Tespit ettiğimiz yerlerin bir an evvel bitmesi gerekiyor. Uçaklar inecek cümlesi çok konuşuldu. Uçaklar inmeye devem edecek. Eksikleri gidermek için transfer sezonu boyunca çalışmalarımız sürecek” şeklinde konuştu.

“Ne kadar futbolcu sattıysak o kadar aldık”

Yapılan transferlerin kulübün maaş yapısını bozmadığını belirten Başkan Özbek, “Ne kadar futbolcu sattıysak o kadar futbolcu aldık. Hiçbir şekilde Galatasaray’ın mali yapısını bozan faaliyetler içerisinde değiliz. 2018 yılı kritik bir yıl. Her zaman olduğumuz gibi dikkatli davranıyoruz” diye konuştu.

“Sneijder ile Mayıs ayından beri görüşüyoruz”

Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder’in takımdan ayrılmasıyla ilgili olarak ise Özbek, “Sneijder’in ayrılması kulüp için önemli bir olay. 4.5 sene güzel hizmet veren bir oyuncuydu. Verdiği hizmetler için teşekkür ediyorum. Dünyada kulüplerin hepsinde oyuncular belli bir süre hizmet verir, vedalaşır. Farklı yorumlamamak lazım. Bu her iki tarafın da kararı. Mayıs ayından beri konuşulmuş bir olay. Bu ayrılık kararı detayların halledilmesi için bugüne kadar geldi. Tek taraflı değil. Tudor’un istemediği gibi konuşmak yanlış” değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Özbek, UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Östersuds’a 2-0 yenilmelerini ise kaza olarak nitelendirdi. Özbek, Teknik Direktör Igor Tudor’un da arkasında olduklarını yineledi.

“20 milyon Euro tazminat olayı iki sene önce yapılan sözleşmede var”

Wesley Sneijder’in Türkiye’de başka takıma giderse sözleşmeye koyulan 20 milyon Euro tazminat maddesinin hatırlatılması üzerine Özbek, “O konu sözleşmenin feshedildiği zaman konuşulan bir konu değil. İki sene evvel yapılan sözleşmede olan bir madde. Feshi sözleşmesi içinde olması gereği var. Sneijder’in oynamaması endişesi ile konulmuş bir madde değil” ifadelerini kullandı.

“Muslera uzun yıllar hizmet edecek”

Galatasaray’ın deneyimli kaleci Muslera’nın satılacağı yönünde çıkan haberlere şaşırdığını belirten Özbek, “Böyle bir şey olması mümkün değil. Çok güvendiğimiz bir oyuncu. Uzun yıllar hizmet edecektir. Çıkan haberleri kınıyorum. Nereden çıkarılıyor, bilemiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“Olcan Adın ile olan süreç devam ediyor”

Geçmiş dönemlerde oynayan ve takımdan ayrılan Olcan Adın ile yaşanan olaylar hakkında da konuşan Özbek, “TFF ile süreç devam ediyor. Neticesi bitmedi. Olcan ile görüşmeler oldu ama kesin bir sonuç alamadık. Takıma hizmet vermeyecek kişilerle yolları ayırmak gerekiyordu. Hakan Balta, Cavanda, De Jong için de geçerli" dedi.

“Banka borçlarını kapatmak için kullandık”

Yaptıkları projelerle Galatasaray’ı borç sarmalından çıkarmak için çalıştıklarını söyleyen Özbek, “Riva ve Florya arazilerinin değerlendirilmesiyle öncelikle banka borçları kapatılacak. Riva projesinden gelen ilk dilim, bunun için kullanıldı. Önümüzde Florya ile ilgili bir ihale olacak. ‘Riva'yı transfere yatırdı’ söylentileri var. Böyle bir şey yok. Futbolculara ödenen bir maaş yapısı var. Geçtiğimiz sezon limit 65 milyon Euro’ydu. Buna bağlı kaldık. 61 milyon Euro seviyesinde kaldık. Bunu biraz da geriye çekme planlarını yapıyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.