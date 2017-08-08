Dursun Özbek'ten Terim ve Arda açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Özbek, Fatih Terim iddialarına ilişkin, "Şu an Galatasaray'ın hocası var. Fatih Terim tartışmalarını doğru bulmuyorum. Bizim yaptığımız çalışmalar antrenör arama çalışmaları değildir. Bizim hocamız Tudor'dur. Biz yönetim olarak hocamızı destekliyoruz Tudor'un arkasındayız. Tudor ile ilgili en ufak bir şüphemiz yok" diye konuştu.

Arda Turan'ın sarı-kırmızılı takıma döneceği söylentilerine ise Özbek, "Gereken transferleri yaptık. Futbol bütçemiz belli. Hesabın dışında bir şey yapmadık. Arda'nın Galatasaray'a gelmesi, futbolu burada bırakması en büyük arzumuz. Bu konuda da çalışmalarımız var. Arda Turan'ın yeri Galatasaray'dır" cevabını verdi.

Kaan Kızıl