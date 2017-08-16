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Dursun Özbek’ten zehir zemberek açıklamalar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, bugün yapılan Olağanüstü Divan Kurulu'nda bazı konuşmacıların, terbiye sınırlarını fazlasıyla aştığını belirterek, "Bu provokasyona imza atanlar Galatasaray Tarihi'nde layık oldukları yeri alacaktır" dedi.

Dursun Özbekten zehir zemberek açıklamalar

16 Ağustos 2017 21:31

Sarı-kırmızılı takımın başkanı Dursun Özbek, bugün yapılan Olağanüstü Divan Kurulu'nda yaşananların ardından resmi siteden zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Özbek, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'ı Galatasaray yapan, Türkiye'nin en başarılı kulübü olmasını sağlayan temel unsur, camianın 112 yıllık köklü bir tarihten gelen değerler etrafında birleşebilmesidir.

Galatasaraylılık hayatın her alanında etik olmak, etik davranmaktır. Dayanışmadır. Özveridir. Misyon yüklenmektir. Açık fikirliliktir. Aynı zamanda mizah duygusudur. Küçükleri korumak, büyüklere saygı göstermektir.
Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu olarak, 16 Ağustos Çarşamba günü gerçekleştirilen Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda yaşanan olayların tamamen bu bakış açısıyla ve Galatasaray değerleri çerçevesinde ele alınması gerektiği kanaatindeyiz.

Şahsım ve yönetim kurulum adına Galatasaray Spor Kulübü'nün 36. başkanı olduğum ilk günden beri düzenlenen tüm Divan Kurulu Toplantıları'na iştirak ederek, Galatasaray'ın en üst düzeydeki temsil heyetinin fikirlerini aldım.

O toplantılarda yapılan tüm eleştirileri can kulağıyla dinledim. Kürsü hürriyeti çerçevesinde yapılan her tenkidi, bana verilen bu kutsal emanetin bir şeref payesi olarak sahiplendim.

Ancak bugün gerçekleşen Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı'nda özellikle bazı konuşmacıların sözlerini eleştiri kapsamında değerlendirebilmem mümkün değildir. Birkaç konuşmacının 'terbiye sınırlarını fazlasıyla aşan konuşması' olarak geçiştirmem de asla söz konusu olamaz.

Yapılanlar Galatasaray Tarihi'ne sürülmüş kara bir leke, Ali Sami Yen'in emaneti olan makama yapılmış bir hakaret, Galatasaray'a zarar vermek için gerçekleştirilmiş büyük ve açık bir provokasyondur.
Bu provokasyona imza atanlar Galatasaray Tarihi'nde layık oldukları yeri alacaktır.

Herkes şunu çok iyi bilsin: Doğru bildiğimiz yoldan asla geri adım atmayacağız. Büyük Galatasaray Ailesi'nden aldığımız güçle ve her geçen gün daha da kenetlenerek 21. şampiyonluk hedefine yürüyeceğiz." 


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