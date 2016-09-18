Kaza, Dursunbey ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde dün akşam yaşandı. Dursunbey-İstasyon arasında bulunan ana yolda seyir halinde olan motosikletin önüne bir anda eşek çıktı. Önlerine çıkan hayvanı son anda fark eden gençler durmak için hamle yaptı. Hızla eşeğe çarpan gençlerden Hasan Hüsnü Garip (19) hayatını kaybederken, Enes Özdemir ise ağır yaralandı. Olayın ardından olay yerine 112 ambulansı sevk edildi. Ağır yaralı Enes Özdemir, Balıkesir Devlet Hastanesine sevk edildi.

Öte yandan kazada ölen Hasan Hüsnü Garip’in ablası Hülya Garip’in de aynı yolda 1994 yılında kaza geçirdiği ve öldüğü öğrenildi. Ölüm haberinin ardından aile fertleri sinir krizleri geçirirken 19 yaşındaki gencin cenazesi bugün öğle namazının ardından toprağa verildi.

Hüdayi Demirhan